Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. Indiens Wirtschaft boomt. Der indische Nifty 50-Index stieg in diesem Jahr bisher um fast 16% und steuert auf sein achtes Jahr mit Gewinnen in Folge zu. Dagegen sank der Leitindex Hang Seng aus Hongkong im bisherigen Jahresverlauf um 17% und zeigt damit die schlechteste Performance im asiatisch-pazifischen Raum: Die politischen Repressionen im kommunistischen China wirken sich zunehmend auf die Wirtschaft und damit auf die Unternehmen aus, die den Hang Seng-Index dominieren.



Im kommenden Jahr wird in Indien ein neues Parlament gewählt. Beobachter erwarten eine Bestätigung der regierenden Bharatiya Janata Party. „Für die Parlamentswahlen deuten Meinungsumfragen darauf hin, dass die amtierende BJP-geführte Regierung einen Sieg erringen könnte, was in den ersten drei bis vier Monaten des Jahres aufgrund der Erwartung politischer Kontinuität eine Hausse auslösen könnte“, analysiert man bei der HSBC. Banken, Gesundheitswesen und Energie werden als mögliche Gewinnersektoren genannt. Anleger, die an einem indischen Aktienboom mitverdienen wollen und Einzelinvestments scheuen, werden sich zum Beispiel den Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF (WKN DBX1NN) anschauen. Breiter aufgestellte Alternativen sind der iShares MSCI India UCITS ETF (WKN A2AFCY) oder der Amundi MSCI India II UCITS ETF (WKN LYX0BA). Das Währungsrisiko sollte aber beachtet werden.