Der Trump-Trade

In der Titelstory des neuen Smart Investor 2/2024, der zum Wochenende erscheint, beschäftigen wir uns mit den Aktienmärkten der Schwellenländer. Dieser Bereich wurde in den letzten Jahren von den Anlegern deutlich vernachlässigt, so dass sich hier allemal ein zweiter Blick lohnen könnte. Auch der Bitcoin ist in unserer neuen Magazinausgabe ein großes Thema. Wir interviewen den Bestseller-Autor Marc Friedrich zu seinem brandneuen Buch „Die größte Revolution aller Zeiten“. Das und vieles mehr im neuen Smart Investor 2/2024.