Rheinmetall - Auch ohne KI-Fantasie im Hausse-Modus

Mit einem Plus von über drei Prozent ist die Aktie von Rheinmetall heute Vormittag erneut einer der Top-Performer am deutschen Aktienmarkt. Im laufenden Jahr ist der Kurs des Rüstungskonzerns bereits um mehr als 30 Prozent gestiegen. Hintergrund dieser Rallye ist ganz klar die geopolitische Lage, in der immer mehr Länder konkret über eine militärische Aufrüstung nachdenken.

Das wirkt sich positiv auf die Aussichten der jeweiligen Branchenplayer wie Rheinmetall aus. Dementsprechend haben auch die Analysten ihre Schätzungen zuletzt sukzessiv nach oben angepasst. In den vergangenen drei Monaten ist das Konsenskursziel laut aktien.guide um rund 24 Prozent auf aktuell knapp 367 Euro erhöht worden. Die Quote der Kaufempfehlungen ist trotz des deutlichen Kursanstiegs von damals 85 Prozent auf 93 Prozent angestiegen. Lediglich eine der hier hinterlegten Studien kommt zu dem Votum „Halten“:

Heute Morgen gibt es schon wieder zwei neue Hochstufungen. Die Deutsche Bank erhöht ihr Kursziel für Rheinmetall von 320 auf 410 Euro und bei Berenberg steigt der faire Wert für die Aktie von 350 auf 425 Euro. Beide Research-Häuser raten unverändert zum Kauf des DAX-Titels.

„Erst am Anfang einer Sonderkonjunktur“

In dem voll investierten wikifolio Global Defense and Security ist die Rheinmetall-Aktie aktuell der größte von insgesamt acht relativ ähnlich gewichteten Depotwerten, die allesamt zweistellig im Plus liegen. Die in Kleve am Niederrhein ansässige Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung hatte das Musterdepot vor knapp einem Jahr eröffnet, weil die Anlageprofis zu diesem Zeitpunkt militärische Konflikte zwischen Industrieländern als „Paradigmenwechsel“ angesehen haben. „Diese dürften, unserer Meinung nach, viele Länder global zum Umdenken in Sachen Verteidigung und Sicherheit veranlassen“, heißt es in der Handelsidee. Die aktuelle Entwicklung wurde also richtig vorhergesehen.

Durch den Schwerpunkt auf Aktien aus den Segmenten Verteidigung, Rüstung und Sicherheit hat der verantwortliche Trader Marco Jansen bislang eine Performance von 31 Prozent generieren können. Allein im laufenden Jahr ging es um 22 Prozent nach oben. In einem aktuellen Kommentar feiert er die neuen Höchststände der Aktie und den Spatenstich für die neue Produktionsstätte für Artilleriegeschosse in Niedersachsen als „großen Tag für Rheinmetall“. Und die Vermögensverwalter rechnen mit weiter steigenden Notierungen: „Wir stehen gerade erst am Anfang einer Sonderkonjunktur, deren Ende noch nicht abzusehen ist, selbst wenn die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine unerwartet ein Ende finden würde“. Folgerichtig bleiben sie bei der mit 49 Prozent im Plus liegenden Aktie auch weiter investiert.

Neueinstieg in dieser Woche

Holger Heidhof (MerlotHolger) hat die Rheinmetall-Aktie erst zu Beginn dieser Woche in sein wikifolio TanTeo Torpedo Invest aufgenommen, freut sich aber trotzdem schon über einen Buchgewinn von rund fünf Prozent. Der Trader setzt hier auf einen Mix aus international konservativen und spekulativen Werten aus allen Branchen. Bei der Auswahl der Depotwerte berücksichtigt er unter anderem „aktuelle wirtschaftliche und (geo-)politische Marktgeschehnisse“. Das dürfte auch ein Grund für den Einstieg bei Rheinmetall gewesen sein, die in dem 15 Titel umfassenden Depot erst mal im Mittelfeld gelandet ist. Seit dem Start vor nicht ganz vier Jahren hat der Trader eine beeindruckende Performance von 621 Prozent generiert. Damit ist das auf Allzeithoch notierende wikifolio bei einem Maximalverlust von rund 38 Prozent im Jahresdurchschnitt um fulminante 65 Prozent gestiegen. Seit Sommer 2022 ist es möglich, in das wikifolio-Zertifikat zu investieren. Seitdem beträgt das Kursplus 44 Prozent.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.