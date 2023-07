Rheinmetall, SUS, Amazon und Alphabet - die Aktien des Tages

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Zwei Tage im Gewinn haben den Index zum Handelsstart direkt an die ehemalige Unterstützung bei 15.700 Punkten geführt. Dies gilt nun als Widerstand, der aber im DAX direkt übersprungen werden konnte. Daran änderte auch der schwächere ZEW Index nichts, der weiteren Konjunkturpessimismus aufzeigt. Daniel Saurenz ordnet diesen Indikator im Umfeld geringer Volatilitäten und einem starken Sentiment in den USA ein. Haben S&P500 und weitere Indizes noch Luft nach oben? Skeptisch wird man hier insbesondere beim Blick auf die Schwergewichte Amazon und Alphabet. Sie verloren in den letzten Tagen trotz eines stabilen Gesamtmarktes an Boden. Hintergrund ist die Umschichtung vieler Portfolios, welche vor allem die stark gelaufenen Aktien auf die Verkaufsseite rücken. Daniel ist zu Gast bei L&S – hier geht’s zum Video.