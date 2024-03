Nvidia - Ende der Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia war in letzter Zeit nahezu unantastbar und war am Freitag zunächst auf dem besten Weg, ihren siebten Kursanstieg in Folge zu verzeichnen – bevor das Drama seinen Lauf nahm.

Die Aktie stieg am Freitag um bis zu 5,1 %, bevor sie ihren Kurs änderte und den Handelstag mit einem Minus von 5,6 % beendete. Das letzte Mal, dass die Nvidia-Aktie innerhalb eines Tages um mindestens 5 % zulegte, aber den Handelstag mit einem Minus von mehr als 5 % beendete, war am 9. Juni 2017.

Für Analysten war die Aktie zuletzt klar überkauft. Die Korrektur könnte allerdings einige Tage oder Wochen andauern und auch die Nasdaq belasten. Denn der wichtigste Tech-Index der Welt zog im Fahrwasser der Halbleiter mit nach oben.

In unserem Börsendienst haben wir zuletzt Gewinne kassiert – z.B im Call auf Mercedes mit über 100 Prozent – und vorsichtig Absicherungen eingezogen. Testen SIE unser Angebot über folgenden Link.

Nvidia war in letzter Zeit nahezu unantastbar und war am Freitag zunächst auf dem besten Weg, ihren siebten Kursanstieg in Folge zu verzeichnen – bevor das Drama seinen Lauf nahm.

Die Aktie stieg am Freitag um bis zu 5,1 %, bevor sie ihren Kurs änderte und den Handelstag mit einem Minus von 5,6 % beendete. Das letzte Mal, dass die Nvidia-Aktie innerhalb eines Tages um mindestens 5 % zulegte, aber den Handelstag mit einem Minus von mehr als 5 % beendete, war am 9. Juni 2017.

Für Analysten war die Aktie zuletzt klar überkauft. Die Korrektur könnte allerdings einige Tage oder Wochen andauern und auch die Nasdaq belasten. Denn der wichtigste Tech-Index der Welt zog im Fahrwasser der Halbleiter mit nach oben.

In unserem Börsendienst haben wir zuletzt Gewinne kassiert – z.B im Call auf Mercedes mit über 100 Prozent – und vorsichtig Absicherungen eingezogen. Testen SIE unser Angebot über folgenden Link.

„The Sky is the Limit“ heißt es derzeit im Deutschen Aktienindex, der mit scheinbarer Leichtigkeit nun direkt auf Wolke 18.000 zusteuert. Auch nach über vier Monaten Rally haben die Anleger an der Frankfurter Börse ihre Kauflaune nicht verloren. Europäische Zentralbank und Federal Reserve dürften jetzt nur noch darum konkurrieren, wer als erstes die Leitzinsen senkt. Der Mut im Frankfurter Ostend hat nicht gereicht, um gestern schon an der Zinsschraube zu drehen. Allein die Aussicht darauf, dass es allerspätestens im Juni soweit sein dürfte, reichte aber schon aus, um den DAX wieder auf Rekordjagd zu schicken. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Deutlich nach unten geht es schon jetzt mit der Aktie von Hellofresh. Zu Pandemiezeiten wollten die Kochboxen viele haben, heute scheinbar nur noch wenige. Das einst gehypte Start-Up aus Berlin enttäuscht mit Zahlen und vor allem dem Ausblick auf ganzer Linie. Mit einem Gewinnrückgang für das laufende Jahr zu rechnen, spricht für hohe Kosten, um den Abwärtstrend des Kundeninteresses zu stoppen. Ob das gelingt, ist fraglich. Die Aktionäre zweifeln auch und gehen scharenweise von Bord. Die Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit 2019. Wer als Anleger in das fallende Messer greifen will, sollte wirklich viel Appetit auf Kochboxen und Risiko mitbringen.