NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.: Kaufempfehlung

NAVIGATOR Investments in Stichpunkten: veröffentlicht am 22. Mai 2023:

NAVIGATOR Investments ist eine in Ungarn ansässige, dynamisch wachsende, sichere und effiziente Holdinggesellschaft, die sich mit der Organisation und Verwaltung von Private-Equity-Investitionen und Corporate Finance beschäftigt.

NAVIGATOR hat seinen Hauptsitz in Budapest und ist in der langfristigen Übernahme und Integration von kleinen und mittelgroßen industriellen Produktionsunternehmen tätig. NAVIGATOR ist bestrebt, Unternehmen zu erwerben, die mit einem Generationswechsel zu kämpfen haben, und sie in seine bestehenden Aktivitäten zu integrieren.

Das Unternehmen strebt danach, durch Akquisitionen und organische Entwicklung zu einer bedeutenden, führenden und angesehenen Industrie- und Produktionsfirma in Ungarn zu werden. Gegenwärtig hat sie neben dem Bereich Kapitalmärkte zwei Unternehmen im Portfolio. Zum einen die Trifolium International Ltd., die im Bereich der Umsetzung von Ausstattungsprojekten und des Messebaus tätig ist. Und zum anderen die Firma Instrum Ltd. die im Bereich der Herstellung von Werkzeugmaschinen und Teilen tätig ist.

Neben Transaktionen und Akquisitionen bietet NAVIGATOR eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensakquisition und Kapitalmarktfinanzierung an. Darüber hinaus ist NAVIGATOR im Rahmen seiner Corporate Finance-Aktivitäten Marktführer auf der BSE XTEND-Plattform als designierter Berater (NOMAD).

Navigator Investments gewann den BSE Award des XTEND CONSULTANT des Jahres 2022.

NAVIGATOR hat in den letzten 20 Jahren in fast 100 Unternehmen aus 4 verschiedenen Unternehmensgruppen investiert und dabei einen Umsatz von über 500 Millionen Euro erzielt.

Das Highlight von NAVIGATOR ist der signifikante Anstieg des EBIT auf 570,4 TEUR, was einer Steigerung von 797% (+506,7 TEUR) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zudem gibt es noch Upside-Potenzial. So geht der Verband der Deutschen Messewirtschaft davon aus, dass die Messen in Deutschland im Jahr 2024 wieder das Niveau von vor Corona erreichen werden, wovon Trifolium profitieren könnte.

Zur Bewertung von NAVIGATOR Investments NYRT haben wir ein traditionelles DCF-Modell verwendet, aus dem sich ein 12-Monats-Kursziel für die Aktie von 0,33 € ableitet. Verglichen mit dem aktuellen Marktniveau von 0,189 € entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von rund 75 %. Für unsere Bewertung schätzen wir, dass der Umsatz im laufenden Jahr 11.739.000 € und das EBIT 1.732.000 € erreichen wird. Für 2024 erwarten wir einen Umsatz von €13.135.000 und ein EBIT von €2.579.000. Im Jahr 2025 erwarten wir einen Umsatz von 15.135.000 € und ein EBIT von 2.747.000 €. Langfristig gehen wir von ähnlichen Wachstumsraten aus. Den WACC (Weighted Average Cost of Capital) haben wir mit 11,38% ermittelt.

