Masterplast Nyrt.: Solide Leistung trotz makroökonomischer Instabilität

- Im zweiten Quartal 2022 erzielte Masterplast einen Rekordumsatz von 57.597.000 EUR, der vor allem auf das Geschäft mit Wärmedämmung zurückzuführen ist.

- Das EBITDA, der Nettogewinn, der Umsatz und die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal und erste Halbjahr zeigten eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen, was auf die hervorragende Leistung in den Geschäftssegmenten 'Wärmedämmsysteme', 'Trockenbausysteme' und 'Wärme-, Schall- und Wasserdämmstoffe' zurückzuführen ist.

- Die Geschäftssegmente 'Dachfolien und Zubehör', 'Bauindustriezubehör' und 'industrielle Anwendungen' trugen negativ zum Umsatz bei.

- Masterplast verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum in Italien, Rumänien, der Slowakei und Serbien. Ein moderates Umsatzwachstum wurde in Ungarn, Kroatien, Polen und Nordmazedonien verzeichnet, während in Deutschland und der Ukraine ein Rückgang des Umsatzwachstums zu beobachten war.

- Aus makroökonomischer Sicht bedrohen die instabile Konfliktsituation in der Ukraine, die steigenden Energiepreise und die hohe Inflation die Geschäftstätigkeit von Masterplast in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist.





Q2 Bericht 2022



1. Zusammenfassung



Der Umsatz von Masterplast in Höhe von 57.597.000 EUR im zweiten Quartal übertraf die Rekordbasis, was in erster Linie auf den Anstieg des Umsatzes im Bereich der Wärmedämmung zurückzuführen ist, im Gegensatz zu den soliden Verkäufen von medizinischer Schutzkleidung, die im letzten Jahr den Umsatz anführten. Sowohl die gesteigerte Produktionsleistung des Unternehmens als auch die verbesserte Effizienz in der Fertigung trugen wesentlich zur Gewinnerzielung bei, die über dem Basisumsatz des ersten Halbjahres 2021 im Bereich Gesundheitspflege lag, einschließlich höherer Bruttomargen als im Bausegment. Infolge der erweiterten Produktion erhöhte das Unternehmen die Personal- und Materialkosten. Das H1 2022-EBITDA verzeichnete einen Anstieg von 6 % auf EUR 13.634.000 im Vergleich zum H1 2021, während der Q2-Gewinn nach Steuern um 30 % auf EUR 8.258.000 anstieg und der gesamte H1 2022-Gewinn nach Steuern EUR 11.477.000 betrug, was fast 70 % des prognostizierten Jahresgewinns entspricht. Die sich verstärkenden europäischen Ziele zur Energieunabhängigkeit und die hohen Energiepreise prognostizieren einen positiven Branchentrend für die Wärmedämmstoffindustrie, vor allem im Renovierungsbereich. Angesichts des starken Produktionshintergrunds, der stabilen Lieferkette, des hohen Lagerbestands und der in Kürze abgeschlossenen Investitionen bildet dies eine solide Grundlage für das weitere Wachstum des Unternehmens, um die Gewinnprognose nach Steuern für 2022 zu übertreffen.

Zunehmende Lieferschwierigkeiten und steigende Preise aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges sowie die steigende Inflation hatten gemischte Auswirkungen auf die Baunachfrage in den Gesamtmärkten des Unternehmens. Auf dem ungarischen, italienischen und kroatischen Markt stieg die Leistung der Bauindustrie an, während in Rumänien, Deutschland, der Slowakei, Polen und Serbien ein ungünstiger Branchentrend zu beobachten war. In den anderen Märkten führten höhere Preise und Mengen im Bausegment zu einem Umsatz von 57.597.000 EUR im Q2 2022, was einem Anstieg von 1 % im Vergleich zu H1 2021 entspricht. Die Produktgruppe Wärmedämmsysteme, die rund die Hälfte des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht, wuchs im Q2 2022 um 47 %. Der Umsatz der Produktgruppe Trockenbausysteme stieg um 20 %, der Umsatz von Wärme-, Schall- und Wasserdämmstoffen um 26 %. Der Umsatz mit Dachfolien und Zubehör ging leicht um 19 % zurück, während der Umsatz mit Zubehör für die Bauindustrie um 6 % sank.





Die rückläufigen Umsätze in der Gesundheitsbranche ließen den Umsatz der Produktgruppe für industrielle Anwendungen um satte 58 % sinken. Die Umsätze auf dem italienischen und kroatischen Markt stiegen um 82 % bzw. 45 %. Auch in den Exportmärkten Rumänien (14 %), Serbien (15 %), Kroatien (4 %) und Nordmazedonien (1 %) verbesserte sich der Umsatz. Auf dem ungarischen Markt verringerte sich der Gesamtumsatz um 8 % im Vergleich zum Basiszeitraum, wobei der Umsatz in den Bereichen Isolierung und Bauindustrie deutlich anstieg (45 %), während der Umsatz mit Produkten für die Gesundheitsfürsorge im Vergleich zur ausgezeichneten Basis des letzten Jahres zurückging. Die Umsätze in Deutschland (-5 %) und Polen (-11 %) gingen zurück, während die Umsätze in der Ukraine im zweiten Quartal um 47 % sanken. Das Positive ist jedoch, dass das Unternehmen auf dem ukrainischen Markt eine Aufholjagd gestartet hat. Die Bruttomarge lag im 2. Quartal 2022 fast auf dem Niveau des Basiszeitraums, dank der stabilen Leistung des Segments Bauindustrie und des weiteren Anstiegs der selbst hergestellten Produkte. Trotz des deutlichen Rückgangs des Anteils des Gesundheitssegments mit höherer Rentabilität stieg die Produktion in der serbischen EPS-, Netzkanten- und Glasfasergewebefabrik im Vergleich zum Vorjahr. Das Schaumstoffwerk in Kal produzierte jedoch unter seiner Basis. Am Produktionsstandort Sarszentmihaly für Vlies- und Sanitärrohstoffe wurden die Versuchsproduktion und die Optimierung der Produktionskapazitäten fortgesetzt und mit Erfolg abgeschlossen. Die durch die Kriegssituation erneut aufgetretenen Störungen in der Rohstoffversorgung wurden in allen Werken des Unternehmens erfolgreich bewältigt, sodass die Kontinuität der Produktion gewährleistet ist. Unter Berücksichtigung der Veränderung der selbst hergestellten Bestände stiegen die Kosten für Material und Dienstleistungen ebenfalls um 1 %, entsprechend dem Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum vorherigen Basisjahr. Die Personalkosten des Unternehmens stiegen im Q2 2022 aufgrund der neu errichteten Werkseinheiten in Ungarn, während die höhere Mitarbeiterzahl in Serbien und die Gehaltserhöhung dem Markttrend entsprachen. Die Gruppe beschäftigte Ende Juni 2022 1551 Mitarbeiter.

Der erhöhte Abschreibungsbetrag ist auf die festgestellten neuen CAPEX-Investitionen am ungarischen Standort zurückzuführen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 1.005.000 EUR gegenüber einem Verlust von 300.000 EUR im Vorjahr. Das EBITDA der Gruppe stieg im zweiten Quartal 2022 ebenfalls um 20 % auf 8.400.000 EUR. Nach Berücksichtigung der Abschreibungen belief sich der Betriebsgewinn im vierten Quartal auf 7.047.000 EUR, gegenüber einem Vorjahreswert von 7.388.000 EUR. Aufgrund der Anleiheemissionen im dritten Quartal 2021 stiegen die Zinsaufwendungen des Unternehmens, während die sonstigen Finanzoperationen im zweiten Quartal 2022 aufgrund von für das Unternehmen günstigen Wechselkurseffekten zu einem höheren Gewinn im Vergleich zum Basiszeitraum führten.



2. Geschäftsaussichten



Zu den makroökonomischen Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Märkte auswirken, gehören die hohe Inflation und die steigenden Zinssätze. Während sich der Neubaumarkt allmählich abschwächt, erwarten Experten eine starke Erholung des Renovierungsmarktes. Angesichts der Lage in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise ist die energetische Modernisierung von Gebäuden von entscheidender Bedeutung, was die Rolle der Dämmung unverzichtbar macht. Die Leitlinien des "REPowerEU"-Programms sehen das Entstehen solider Programme zur Förderung der Gebäudeenergie vor. Dies könnte eine langfristige Steigerung der Nachfrage nach Dämmstoffen gewährleisten.

Die dritte Phase der Entwicklung der Glasfasergewebeproduktion wurde kürzlich im zweiten Quartal abgeschlossen. Die neue Anlage im Rahmen der Entwicklung der XPS-Dämmstoffproduktion soll im nächsten Jahr die Produktion aufnehmen. Das Unternehmen hat Investitionen in die Produktion von Dämmstoffen auf EPS-Basis in Italien und am Standort Kal gestartet, wo die Produktion ebenfalls Anfang nächsten Jahres aufgenommen werden soll. Die Produktion von Gesundheitstextilien und fertigen Gesundheitsprodukten am Hauptstandort des Unternehmens soll ab der zweiten Jahreshälfte produktiv sein, während das Produktportfolio mit dem bestehenden Kundenstamm Qualitätsprüfungen unterzogen wird. Die durch den russisch-ukrainischen Krieg, die Energiekrise und die Epidemie verursachten Unterbrechungen der Versorgungskette treiben die Rohstoffkosten weiter in die Höhe und führen zu Versorgungsschwierigkeiten für die Wirtschaftsteilnehmer. Masterplast arbeitet mit hohen Lagerbeständen an Rohstoffen, um diese Schwierigkeiten zu mildern. Die Lagerbestände und das diversifizierte Lieferantenportfolio gewährleisten die Geschäftskontinuität und ein hohes Serviceniveau. Auch in der Ukraine hat die Gruppe ihre Tätigkeit in nicht vom Krieg betroffenen Gebieten wieder aufgenommen. Die potenziellen Auswirkungen auf die begrenzte Rentabilität der Gruppe werden angesichts des Anteils des betroffenen Gebiets auf Konzernebene als geringfügig angesehen. Mittel- bis langfristig könnte das Geschäftspotenzial von Masterplast als langjährig etablierter Hersteller von Bau- und Dämmstoffen auf dem ukrainischen Markt die Umsatzeinbußen während der Kriegszeit ausgleichen.

Die stabile Lieferkette, die getätigten und laufenden Investitionen in Produktion und Entwicklung sowie die solide finanzielle Ausstattung in Verbindung mit einer agilen Organisationskultur bilden eine solide Basis für das weitere und nachhaltige Wachstum des Unternehmens in der Zukunft. In Anbetracht der Ergebnisse des ersten Halbjahres könnte der Jahresgewinn nach Steuern die Jahresprognose von 16,5 Mio. EUR übertreffen, wenn das günstige Währungsumfeld des Unternehmens auch in der zweiten Jahreshälfte anhält.





3. Darstellung des externen wirtschaftlichen und industriellen Umfelds





Der Verkauf von Bau- und Zubehörprodukten hängt hauptsächlich mit dem Neubaumarkt zusammen, während der Verkauf von Dämmstoffen (hauptsächlich Wärmedämmung) sowohl vom Neubau- als auch vom Renovierungsmarkt abhängt. Die Auswirkungen der sich verändernden Marktbedingungen durch den Ukraine-Krieg haben die Nachfrage der Industrie auf mehreren Märkten durch früher als geplant getätigte Käufe im Berichtsquartal stimuliert. Gleichzeitig werden die Bau- und Dämmstoffmärkte durch staatliche Subventionen und Programme zur Unterstützung von Klimaschutz- und Energieeffizienzzielen sowie des Klimaschutzes angekurbelt.

Ungarn - Auf dem ungarischen Markt zeigen die verfügbaren Statistiken einen Anstieg der Bauproduktion und der Zahl der neu abgeschlossenen Verträge in den ersten Monaten des Jahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Dank staatlicher Unterstützung durch das Wohnungsbauprogramm zur Familienförderung, der Unterstützung von Familien mit kleinen Kindern bei der Renovierung von Häusern und der von der Nationalbank im Rahmen des "Green Home"-Programms gewährten Vorzugskredite, die die Wohnungsbauinvestitionen weiter ankurbeln, herrschte im Berichtsquartal eine günstige Entwicklung im Bausektor. Der Staat versucht, die Auswirkungen der steigenden Energiepreise abzumildern, indem die Preise reguliert und erschwinglicher gemacht werden.

Rumänien - Die Bauproduktion ist aufgrund der makroökonomischen Auswirkungen rückläufig. Die erhebliche Verteuerung der Baumaterialien, die durch den Anstieg der Energie- und Primärrohstoffpreise beeinflusst wird, bremst das Arbeitsvolumen.

Serbien - Obwohl das BIP und die Zahl der erteilten Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, ging die Bauproduktion zurück. Auch hier wirkt sich die Inflation negativ aus. Der Staat arbeitet daran, die negativen Auswirkungen der Energiekrise auf die Wirtschaftstätigkeit durch verschiedene Maßnahmen abzumildern, z. B. durch die Begrenzung des Anstiegs der Strompreise, die Korrektur der Preise für Ölderivate, Gastransportvereinbarungen und den Bau von Speicheranlagen.

Ukraine - Der seit dem 1. Quartal 2022 herrschende Krieg hat die Wirtschaft, einschließlich der Bauindustrie, auf absehbare Zeit in eine prekäre Lage gebracht. Schätzungen zur Wirtschaft des Landes deuten darauf hin, dass das ukrainische BIP bis 2022 um 35-50 % sinken wird. Die Bauindikatoren zeigen einen Rückgang von mehr als 70 %, während die Baukosten um 20 % gestiegen sind, wodurch der primäre Immobilienmarkt zum Erliegen gekommen ist. Es wird erwartet, dass Notreparaturen, Abrisse und der Bau von Behelfsgebäuden bald die wichtigste Bautätigkeit sein werden.

Deutschland - Die Hoffnung auf einen kräftigen Aufschwung in Deutschland wurde durch den russisch-ukrainischen Konflikt zunichtegemacht, weswegen für 2022 wird ein BIP-Wachstum von nur 1,6 % prognostiziert ist. Obwohl sich die Dienstleistungen seit dem Frühjahr erholt haben, hat der Krieg die Probleme in den globalen Versorgungsketten verlängert, die Energie- und Frachtkosten erhöht und damit die Kaufkraft geschwächt. Während sich diese bei den Großunternehmen verschlechtert, meldeten die mittelständischen Unternehmen im Juni ein insgesamt stabiles Geschäftsumfeld. Die Geschäftserwartungen für die zweite Jahreshälfte 2022 sind jedoch angesichts von Materialengpässen, steigenden Baupreisen, Kurzarbeit und drohenden russischen Gaslieferungen zunehmend pessimistisch. Für die deutsche Bauwirtschaft wird in diesem Jahr ein Wachstum von 0 bis 2 % erwartet.

Polen - In Polen wurde in diesem Jahr weniger mit dem Bau von Wohnungen begonnen als ein Jahr zuvor. Der russisch-ukrainische Konflikt verschärft den Rohstoff- und Arbeitspreisanstieg. Der Krieg hat auch den Zustrom von Arbeitskräften aus dem Osten und die Einfuhr einiger Baumaterialien behindert. Die Aussichten in dieser Region sind für die Industrie sehr pessimistisch, da vielen Unternehmen der Bankrott droht.

Slowakei - Die hohe Inflation, die auf die derzeit ausufernden Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen ist, sowie der Mangel an Rohstoffen haben den Staat und die Bauindustrie in eine schwierige Lage gebracht. Die Angst vor einer aufkommenden Krise ist groß. Helfen könnte der Bauwirtschaft das grüne Programm der Regierung. Trotz Rekordinflationszahlen und steigender Preise wuchsen im ersten Halbjahr 2022 die Bauproduktion, die Zahl der erteilten Genehmigungen.