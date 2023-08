Dr. Kalliwoda Research GmbH

Marinomed Biotech AG: Kauf Empfehlung

Marinomed Biotech AG Analyse-Zusammenfassung:

1. Unternehmensbeschreibung zu Marinomed:

Marinomed strebt danach, das Leben von Patienten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen, Virologie und Immunologie, nachhaltig zu verbessern. Marinomed entdeckt unkonventionelle Wege, die noch niemand zuvor gegangen ist, angetrieben von Neugier, patentierten Technologien und einem tiefen Verständnis der zugrunde liegenden Wissenschaft.

2. Geschäftsmodell:

Das Geschäftsmodell von Marinomed basiert auf der Entwicklung von Arzneimittel und Medizinprodukte, die die Patienten bei der Bekämpfung von Krankheiten aus den Bereichen Virologie und Immunologie unterstützen. Marinomed ist schlank aufgestellt und kooperiert beim Vertrieb der Produkte mit verschiedenen Partnern.

Marinomed entwickelt Produkte für den OTC-Markt bis zur Zulassungsphase und lizenziert sie dann an Partner aus. Diese Partner sind renommiert und verfügen über Lizenzen für den Vertrieb der Produkte in verschiedenen geographischen Regionen. Aktuell sind 17 Partner von Marinomed für die Versorgung von 40 Ländern mit den entwickelten OTC-Produkten zuständig.

Für den verschreibungspflichtigen Rx-Bereich sucht Marinomed ab der zweiten klinischen Prüfungsphase nach Partnern für den verschreibungspflichtigen Rx-Bereich, die finanziell stabil und kompetent sind. Diese Eigenschaften sind aufgrund der starken Marktregulierung notwendig. Die Partner sollen durch finanzielle Unterstützung und fachspezifischen Austausch mit Marinomed zum Fortschritt in den klinischen Phasen beitragen können. Im Kern entwickelt Marinomed im Rx-Bereich Produkte und verkauft die Lizenz an ihre Partner. Neben der Lizenzzahlung erhält Marinomed auch Vorab- und Meilensteinzahlungen. Die Partner von Marinomed übernehmen nach dem Erwerb die ganze Wertschöpfungskette von der Herstellung bis zum Vertrieb der Produkte.

3. Marktausblick:

Die zukünftige Aussicht für Marinomed Biotech AG hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Fortschritte in Forschung und Entwicklung neuer Produkte, Markteinführung bestehender Produkte auf neuen Märkten, Geschäftsentwicklung und regulatorische Bedingungen. Das Unternehmen verfügt über vielversprechende Produkte basierend auf Carragelose- und Marinosolv-Technologieplattformen. Die Nachfrage nach innovativen Therapien für Atemwegs- und Augenerkrankungen bleibt hoch, insbesondere aufgrund von globalen Gesundheitsbedrohungen wie COVID-19. Dennoch ist die biopharmazeutische Industrie mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, wie regulatorische Hürden, Wettbewerb, klinische Studienergebnisse und Marktentwicklungen.

4. Kennzahlen, Bewertung und Prognosen:

Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von 11,27 Mio. EUR erzielt. Im Vorjahr lag dieser bei 11,62 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse aus dem letzten Jahr wurden leicht untertroffen. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde ein EBIT von -4,91 Mio. EUR verzeichnet. Im Jahr 2021 fiel das EBIT mit -4,14 Mio. EUR höher aus. Nichtsdestotrotz wird von Marinomed eine Fortsetzung des Wachstumspfades erwartet, Marinomed gelungen ist, im Q1 2023 einen Umsatz von 3,31 Mio. EUR zu erzielen. Im Verhältnis zum Q1 2022, wo die Umsätze bei 2,41 Mio. EUR lagen, sind die Umsatzerlöse um 38% gestiegen.

Auf Basis unseres DCF-Modelles leiten wir einen fairen Wert von 69,90 Euro je Aktie ab. Unser Rating lautet KAUFEN.

Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnen wir mit einem Umsatz in Höhe von 14,1 Mio. EUR. In den nächsten zwei Jahren prognostizieren wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,19 Mio. EUR (2024) und 23,11 Mio. EUR (2025). In diesem Jahr (2023) sollte ein höheres EBIT im Vergleich zum Vorjahr 2022 erzielt werden. Unseren Schätzungen zufolge wird das EBIT -4,05 Mio. EUR betragen. Ab 2024 sehen wir das Potenzial von Marinomed, die ersten Gewinne einzufahren. Deshalb erwarten wir ein EBIT von 1,05 Mio. für das Jahr 2024 und ein EBIT von 4,41 Mio. für das Jahr 2025.

Kontakt für Rückfragen:

Dr. Norbert Kalliwoda

geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Kalliwoda

Research GmbH, CEFA-Analyst, Dipl.-Kfm.

Steinstraße 24

D-60839 Münster

Arndtstraße 47

D-60325 Frankfurt

Tel 069-97205853

Tel 06071 6345118

research@kalliwoda.com

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV. Bei der oben analysierten Aktiengesellschaft ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: 6 und 7; die Liste möglicher Interessenkonflikte ist im Anhang der Studie zu finden.

