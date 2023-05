Kabelbrand

Die Telekommunikationsbranche ist dafür bekannt, dass man dort besonders zuverlässige Dividendenzahler findet und auch gegenüber anderen Branchen eine höhere Dividendenrendite aufweist. Dies kommt daher, weil jene Unternehmen aufgrund ihres unspektakulären Geschäftsmodells über einen konstanten und stabilen Cashflow verfügen, den sie zu einem bestimmten Anteil an ihre Aktionäre weitergeben. In unserer heutigen Ausgabe möchten wir Ihnen die freenet AG mit Sitz in Büdelsdorf bei Rendsburg vorstellen. Sie vermarktet ohne eigenes Leitungsnetz Produkte und Services aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste und ist dabei einer der größten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der im MDAX gelistete Mobilfunkdienstleister blickt gerade auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück, in dem das EBITDA um sieben Prozent auf 478 Mio. EUR gesteigert werden konnte. Entsprechend hat man bereits angekündigt, auch die Anleger in Form einer Erhöhung der Dividende am Erfolg teilhaben zu lassen – von 1,57 EUR je Aktie im letzten Jahr auf 1,68 EUR in diesem Jahr. Dies entspräche einer Auszahlungsrendite von leicht über sechs Prozent (Kurs: 26,28 EUR), womit freenet zu den spendabelsten Dividendenzahlern in Deutschland gehört. Wenngleich man noch nicht ganz die Kontinuität eines Dividendenaristokraten besitzt, so kann sich die Zuverlässigkeit der Aktionärsausschüttungen im nationalen Vergleich absolut sehen lassen. Wer am 22. Mai 2023 in den Genuss der einjährigen Gewinnausschüttung kommen möchte, sollte sich die Aktie bis zum Ex-Datum 18. Mai 2023 ins Depot holen.