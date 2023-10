Weitere Suchergebnisse zu "KSB":

KSB SE & Co KGaA:

Überzeugendes H1: stark aktualisierte Prognosen für das GJ 2023

Im Vergleich zum letzten Quartal haben wir unsere Schätzungen in unserem DCF-Modell zur Bewertung der KSB SE & Co KGaA geändert. Aus dem DCF-Fair Value leiten wir einen Abschlag von 20% ab, was zu einem Kursziel von 838,88 Euro führt. Wir bleiben bei unserem KAUFEN-Rating.

KSB hat trotz weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten in H1 23 ein deutliches Wachstum beim Auftragseingang (8,2%), Umsatz (21%) und Ergebnis (55,67%) erzielt. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seine Rentabilität mit einer starken Umsatzrendite (8% EBIT-Marge) verbessern. In der Region Asien/Pazifik wurde mit 20,6 % das höchste prozentuale Wachstum beim Auftragseingang erzielt, während das Umsatzwachstum in Europa 24,7 % und in Asien/Pazifik 19,2 % betrug. Der diversifizierte Ansatz über Regionen und Sektoren hinweg spielte eine entscheidende Rolle bei dieser erfolgreichen Geschäftsentwicklung. Das EBIT entwickelte sich ebenfalls stark und verdoppelte sich im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr von 53,5 Mio. € auf 112,2 Mio. € mit einem prognostizierten EBIT im Bereich von 210 Mio. € bis 230 Mio. €. Das Segment SupremeServ trug mit 88,6 Millionen Euro am meisten zu dem starken EBIT bei. Daher erhöhen wir unser Kursziel auf 838 EUR, verglichen mit einem vorherigen Kursziel von 638 EUR.

Dr. Norbert Kalliwoda, geschäftsführender Gesellschafter, Managing Owner, Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., CEFA-Analyst

