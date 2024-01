ITM Power: Der Irrtum?

ITM Power aus Großbritannien konnte am Dienstag die neue Börsensitzung in diesem Jahr mit dem Plus von gut 2,5 % eröffnen. Es ging auf annähernd 0,70 Euro nach oben. Damit ist die Aktie aus dieser Sicht eindeutig in stärkerer Verfassung gewesen als die Konkurrenz etwa von Nel Asa. Nur: ITM Power hat ansonsten recht wenig zu bieten. Am großen Abwärtstrend ändert sich auch Anfang 2024 nichts, wenn die Daten der technischen Analyse aktualisiert werden.

ITM Power: Die aktuellen Daten

Die Briten werden demnach aktuell noch -16 % Abstand auf die 100-Tage-Linie haben. Auf den GD200 fehlen derzeit -20,4 %. Damit ist die Aktie klar im Baisse-Modus, wird allerdings auch in den kommenden Tagen evtl. noch versuchen, wieder etwas Boden unter den Füßen zu gewinnen. Analysten sehen lt. Marketscreener dabei einen Aufschlag in Höhe von 83 % als gerechtfertigt an!

