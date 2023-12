FREYR Battery: Das ist ein Rätsel!

FREYR Battery konnte sich am Mittwoch wieder etwas besser präsentieren. Der Kurs der Aktie legte in den ersten Stunden um fast 1 % zu. Dies ist nach einem sehr schwachen Auftakt in die neue Woche ein Hoffnungsschimmer. Denn: Die Aktie hatte am Montag um mehr als -8,4 % nachgegeben. Am Dienstag ging es um mehr als -9,8 % aufwärts. Damit hat der Titel inzwischen den Abwärtstrend wieder sehr viel stärker unterstrichen. Nun fragt sich, wo die Grenze im Abwärtsmarsch sein könnte.

FREYR: Die Grenze bleibt rätselhaft

Es ist und bleibt ein Rätsel, in welcher Phase FREYR Battery in den letzten Tagen dieses Jahres sein wird. Denn ernsthafte neue Nachrichten sind nicht zu ersehen. Das Unternehmen kündigte nur “neue Führungskräfte” an. Das wiederum hat an den Börsen zumindest – wie oben zu sehen – isoliert betrachtet noch keine Euphorie ausgelöst. Vielmehr sieht es so aus, als sollte die Aktie gegenwärtig zum Spekulationsobjekt geworden sein.

Den Hintergrund liefert FREYR Battery selbst. Der Umsatz wird für das laufende Jahr auf nur 1,25 Millionen Dollar taxiert – so die Schätzungen an den Aktienmärkten. Dabei wird der Umsatz im kommenden Jahr den Eindrücken nach auf fast 24 Millionen Dollar steigen. Das Nettoergebnis sackt demnach durch: -85 Millionen Dollar sollen es 2023 sein und im kommenden Jahr dann ca. -200 Millionen Dollar.

Darauf gründen sich zumindest keine langfristigen Investoren. Das bedeutet, mit der aktuellen Marktkapitalisierung in Höhe von etwa 237 Millionen Dollar wird FREYR Battery wohl vor allem tatsächlich Spekulanten angezogen haben. Die wiederum werden sich an Trends und im Chart orientieren.

Das absolute Tief war zuletzt der Kurs von ca. 1,31 Euro. Das Hoch konnte nach einem Einbruch nicht mehr auf mehr als 2 Euro klettern. So hängt die Aktie derweil in einem spekulativen Raum. Nur Analysten sehen alles anders: Der Titel soll um mehr als 200 % steigen. Aha!

