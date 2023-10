"Etwas Großes"

Was die Situation weit über Israel hinaus brisant macht, ist, dass das Land zusätzlich von Einheiten der, vom Iran unterstützten Hisbollah im Norden beschossen wurde und wird, und laut Hamas-Angaben der Iran auch hinter der Attacke aus Gaza gesteckt haben soll. Die USA haben bereits einen Flottenverband um ihren Flugzeugträger „Gerald Ford“ in das östliche Mittelmeer entsendet. Es besteht also die reale Gefahr, dass sich der Krieg zu einem Flächenbrand unter Beteiligung des Irans und der USA ausweitet. Obwohl der Ukraine-Krieg nun medial in den Hintergrund getreten ist, würden die USA in einem solchen Szenario bereits in den zweiten Konfliktherd mit massiver logistischer und materieller Unterstützung gebunden. Vor allem in Peking dürfte dies sehr genau registriert werden, schließlich ist es Staatsdoktrin der dort herrschenden Kommunisten, sich die Inselrepublik Taiwan bis zu den 100-Jahr-Feiern der Machtübernahme im Jahre 2049 wieder einzuverleiben. Ab wann spricht man eigentlich von einem Weltkrieg?