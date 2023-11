Bitcoin 50.000?

Der Bitcoin klettert weiter. Am Donnerstag wurde auf verschiedenen Handelsplattformen kurz die Marke von 38.000 Dollar getestet. Am frühen Abend notiert der Bitcoin gut 1000 Dollar tiefer. Kurstreibend wirkt sich weiter die Aussicht auf einen Bitcoin-ETF aus. Dabei könnte es nun schnell gehen. ”Die Deadline für die nächste ETF-Entscheidungswelle bei der US-Börsenaufsicht geht vom 8. bis 17. November. Die Entscheidung könnte also schon bald fallen. Eine positive Meldung wird einen höheren Einfluss auf die Kursentwicklung haben, als eine Ablehnung der SEC. Also sind die Chancen für die Anleger höher als das Risiko, das wissen erfahrene Krypto-Anleger, die aus der Vergangenheit gelernt haben.” erklärt Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Am Markt rechnet man mittlerweile fest mit einem positiven Ausgang. “Analysten von Bloomberg rechnen mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit spätestens für den Januar 2024 mit einer Zulassung” sagt Vanyo Walter, Geschäftsführer von Robomarkets. Mit 36.700 US-Dollar bringt der Bitcoin übrigens wieder eine Marktkapitalisierung von 718 Milliarden US-Dollar auf die Waage und ist damit mehr wert als Tesla. Die Bullen träumen nun wieder von 50.000 Dollar.

