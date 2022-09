Bei BYD wird Warren Buffett plötzlich zum Problem

Selbst gut geschulte Börsianer sind bei den Entwicklungen an den Märkten manchmal hilflos. Vor allem dann, wenn auch eine noch so fundierte Analyse von Unternehmen oder Kursverläufen plötzlich zwecklos ist, weil ein anderer, großer Marktteilnehmer aus welchen Gründen auch immer zu einer konträren Entscheidung kommt und damit unerwartete Kursbewegungen auslöst.

Die Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieentwicklers BYD ist aktuell ein gutes Beispiel dafür. Der Konkurrent von Tesla gilt als einer der Lieblinge vieler Börsianer. Die Kursziele der zahlreichen Analysten liegen im Durchschnitt bei ca. 327 CNY. Auf ähnlichem Niveau wurde die Aktie vor zwei Monaten auch noch gehandelt. Mittlerweile kostet ein Anteilsschein aber nur noch gut 220 CNY. Als Auslöser dieses Kurssturzes gelten Meldungen über Paket-Verkäufe von Berkshire Hathaway. Die Beteiligungsfirma von Starinvestor Warren Buffett hatte zuvor über 20 Prozent der BYD-Aktien eingesammelt, wodurch sich viele Anleger und Analysten in ihrer positiven Haltung bestätigt sahen. Nun also die Kehrtwende, die bei der Aktie zu panikartigen Verkäufen führte. Wohl auch deshalb, weil Analysten wie die von Daiwa Capital Markets Hong Kong davon ausgehen, dass sich Berkshire Hathaway komplett von seinem Aktienpaket trennen wird.

Die wikifolio-Trader sehen den Kursrutsch hingegen mehrheitlich als gute Einstiegsgelegenheit. In den vergangenen sieben Tagen war BYD bei 176 Trades mit 116 Käufen (69 Prozent) die am zweihäufigsten gehandelte Aktie auf wikifolio.com. Werner Fuchs (GO123) war bei BYD für sein wikifolio Nachhaltig 1-2-3 aktuell zwar nicht aktiv, ist bei der Aktie aber schon lange und in hoher Gewichtung (fast 10 Prozent Depotanteil) engagiert. Mit Blick auf die Lieferfristen und Produktpalette der Firma ist seiner Meinung nach „alles im grünen Bereich“. Zudem sei BYD gerade im Vergleich zu Tesla „echt preiswert“. Die Verkäufe von Warren Buffett findet er gerade deshalb „merkwürdig“. Als möglichen Erklärungsversuch verweist er auf Meldungen, nach denen die Lithiumversorgung womöglich ein Problem für die Chinesen werden könnte. An seiner Position hält er aktuell dennoch weiter fest. Eine deutliche Kurserholung bei dem zweitgrößten Titel würde auch seinem wikifolio gut tun. Das bewegt sich seit dem vor gut 18 Monaten markierten Rekordhoch in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Das mitten in dieser Phase emittierte wikifolio-Zertifikat liegt daher aktuell mit 12 Prozent im Minus. Seit Eröffnung des Musterdepots steht hingegen eine Wertsteigerung von 56 Prozent geschrieben. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 18 Prozent.

Peter Stormberg (Hiper99) hat sich bereits Ende August von der BYD-Aktie getrennt. Für sein wikifolio Empfehlungen von Börsenbriefen konnte er dabei einen Gewinn von 101 Prozent generieren. Warren Buffett war hier aber nur indirekt der Auslöser. Der Trader orientiert sich bei seinen Aktionen nämlich an den Transaktionen, die verschiedene Börsenbriefe in ihren Musterdepots vornehmen. Für einen Einstieg müssen zudem auch die letzten Analystenmeinungen positiv sein. BYD ist bei einem Depot der Bernecker Briefe wegen des aktuellen Verkaufsdrucks nun mit großem Gewinn verkauft worden. Da hat der Trader entsprechend nachgezogen. Die angewandte Strategie hat dem wikifolio bislang ein Plus von 34 Prozent oder 5 Prozent pro Jahr beschert.

