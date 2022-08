Apple im Trend

Apple Long: 35-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 17.08.2022

Aktuell hoffen die Marktteilnehmer, dass der Höhepunkt der Inflation nun überschritten ist und die amerikanische Notenbank Fed das Tempo der Zinserhöhungen drosseln werde. Aufgrund dieser Markteinschätzung sollten die Aktionäre auch das aktuelle Momentum des Aktienkurses von Apple aufrecht erhalten. Im günstigsten Szenario sollte dies zu einem neuen All Time High führen.

Am 28. Juli präsentierte Apple seine jüngste Bilanz zum dritten Quartal 2022. Dabei wurde ein Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar gemeldet, was einem Zuwachs von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Zudem verzeichnete Apple in diesem Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 19,4 Milliarden Dollar. Damit konnte das Unternehmen den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent steigern. Der Quartalsgewinn pro verwässerter Aktie wurde mit 1,20 US-Dollar festgelegt. Diese Zahlen wurden von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen. Star-Investor Warren Buffett hat seinen Anteil an Apple im Vorfeld der Quartalszahlen weiter ausgebaut. So hielt Berkshire Ende Juni 894,8 Millionen Apple-Aktien mit einem Wert von 122,3 Milliarden Dollar. Das sind knapp fünf Millionen Aktien mehr als drei Monate zuvor, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Zum Chart

Der seit Anfang Januar 2019 intakte Aufwärtstrend wurde Ende April 2022 durchbrochen. Der Kurs entwickelte sich in dieser Periode von 35,50 US-Dollar in der Spitze bis auf 182,94 US-Dollar Anfang Januar 2022. Ab Ende März folgte eine Kurskorrektur im Ausmaß von rund 28 Prozent. Im Zuge dieser Korrektur wurde am 16. Juni ein partielles Tief bei 129,04 US-Dollar ausgebildet. Die darauf basierende Kurserholung hat bis dato ein Ausmaß von rund 34 Prozent und könnte in einem möglichen Szenario das All Time High bei 182,94 US-Dollar testen und bestenfalls übertreffen. Trotz seiner Größe wird Apple noch als Wachstumswert gehandelt, wobei sich das erwartete KGV 2021/2022 auf 28,19 beläuft. Bis ins Finanzjahr 2023/24 ist ein Gewinnwachstum je Aktie von insgesamt 13 Prozent geplant, was die Möglichkeit einer entscheidenden Verringerung des jeweiligen KGVs weiter in die Zukunft verschiebt. Möglicherweise wird das Wachstum bei Apple langfristig nachgeben.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 182,94 // 199,01 US-Dollar Unterstützungen: 155,98 // 137,44 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long auf die Apple-Aktie (WKN MA8C34) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 3,85 profitieren. Das Ziel sei bei 188,65 US-Dollar angenommen (5,97 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 159,49 US-Dollar platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,10 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA8C34

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,42 - 4,43 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 128,42 US-Dollar

Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 128,42 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 173,03 Laufzeit: Open End

Kursziel: 5,97 Euro Hebel: 3,85

Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Morgan Stanley

