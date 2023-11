Vor Allzeithochs

Ebenfalls unvergessen ist Charles („Charlie“) Thomas Munger. Die rechte Hand von Investorenlegende Warren Buffett, Vize-Chef von Berkshire Hathaway, ist gestern im Alter von 99 Jahren verstorben. Munger war einer, der weit unter seinen Verhältnissen lebte, womit er auf sympathische Weise quer zum schuldenfinanzierten Zeitgeist lag. Seine Motivation reich zu werden, fasste er selbst einmal so zusammen: „Like Warren, I had a considerable passion to get rich, not because I wanted Ferraris – I wanted the independence. I desperately wanted it.“ („Wie Warren hatte ich eine große Leidenschaft, reich zu werden, nicht weil ich Ferraris wollte – ich wollte die Unabhängigkeit. Die wollte ich wirklich.“) Wie Buffett selbst hatte Munger aufgrund seines Scharfsinns und seines Wortwitzes eine große Fangemeinde. Zum Abschied eines wahrhaft weisen alten Mannes hier einige seiner zeitlosen Zitate:

„Investing is where you find a few great companies and then sit on your ass.“

(„Beim Investieren findet man ein paar großartige Unternehmen und sitzt dann auf seinem Hintern.“)

„The big money is not in buying or selling, but in the waiting.“

(„Das große Geld liegt nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten.“)

„Spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up. Day by day, and at the end of the day – if you live long enough – like most people, you will get out of life what you deserve.“

(„Verbringe jeden Tag damit, ein bisschen weiser zu sein, als du es beim Aufwachen warst. Tag für Tag, und am Ende des Tages – wenn du lange genug lebst – wirst Du, wie die meisten Menschen, vom Leben bekommen, was du verdienst.“)