ALTEO: Solide Leistung trotz makroökonomischer Schwierigkeiten

∎ ALTEO hat es geschafft, mit einem starken Wachstum bei Umsatz (92 %), Gewinn nach Steuern (186 %) und EBITDA (90 %) auf Rentabilitätskurs zu bleiben.

∎ Steigende Energiepreise, Inflationsdruck und die Konfliktsituation in der Ukraine drohen jedoch die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese werden aber wirksam vorsichtig von dem Vorstand unter Kontrolle gehalten.

∎ Das Unternehmen unterzeichnete einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb eines Anteils von über 75% an der ungarischen FE-GROUP INVEST Zrt. , was zu einer wesentlich stärkeren Integration in ALTEOs Abfall-Geschäft führen wird

∎ ALTEO hat die Kreislaufwirtschaft weiter ausgebaut und als erstes ungarisches Unternehmen ein unabhängiges, internationales ESG-Zertifikat erhalten.

∎ In unserem umfassenden Update leiten wir auf der Grundlage unseres Discount-Cashflow-Modells einen fairen Wert von 3802 HUF pro Aktie ab (in unserem letzten Update betrug der faire Wert 3103 HUF. Unser Rating lautet ‘KAUFEN.’





Die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2022 haben die Strategie von ALTEO und die erfolgreichen Investitionsprojekte bestätigt. Im Vergleich zu anderen, eher prozyklischen Sektoren wurde die Rentabilität von ALTEO durch die Pandemie nur mäßig beeinträchtigt, dank der vom Unternehmen ergriffenen Risikomanagementmaßnahmen und der Tatsache, dass die hervorragenden Ergebnisse die negativen Auswirkungen der Pandemie bei Weitem überwogen. Ein weiteres einschneidendes Ereignis im ersten Halbjahr 2022 war der russisch-ukrainische Konflikt und seine Folgen für die Makroökonomie und die Energiemärkte. Die Rentabilität von ALTEO wurde dadurch zwar nicht beeinträchtigt, diese Umstände führten aber zu einer deutlichen Steigerung der Kernaktivitäten, der Finanzierung des Umlaufvermögens und der Verschärfung spezifischer Risiken.

Im Jahr 2022 stiegen der Nettogewinn nach Steuern und die Einnahmen von ALTEO deutlich an, wobei die Einnahmen um 92% und der Gewinn nach Steuern um 186% zunahmen. Das konsolidierte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 90 %, was vor allem auf die bemerkenswerte Rentabilität des virtuellen Kraftwerks zur Steuerung der Wärme- und Stromerzeugung zurückzuführen ist, die durch den Ausbau der Gasmotorenkapazitäten im Jahr 2020 und den erheblichen Ausbau der Energiespeicherkapazitäten im Jahr 2021 positiv unterstützt wurde. Der drastische Anstieg der Weltmarktpreise wirkte sich auch positiv auf das EBITDA-Wachstum aus, das auf das Segment Energieerzeugung und das hervorragende Rekordergebnis des Segments Vertrieb zurückzuführen ist. Durch kurze Reaktionszeiten, hohe Flexibilität und das fundierte Know-how der Mitarbeiter konnte ALTEO die Chancen, die sich aus der aktuellen Volatilität der Energiemärkte und dem gestiegenen Preisniveau ergeben, gewinnbringend ausnutzen. Gleichzeitig stellt dieses chancenreiche Umfeld ALTEO aber auch vor Finanzierungsherausforderungen wegen erhöhter Anforderungen an Betriebskapital, Kautionen und Garantien. Die herausragenden Gewinne der letzten Jahre und die erfolgreichen Investitionen machten eine Überarbeitung der für 2019 kommunizierten strategischen Ziele von ALTEO erforderlich.

Am 17.1.2022 veröffentlichte das Unternehmen eine neue Strategie. Zu den Schlüsselelementen davon zählt die Stärkung sowohl Kreislaufwirtschaft als auch die Nachhaltigkeit des Portfolios von ALTEO. Zudem erhielt ALTEO am 2. Februar 2022 als erstes Unternehmen des ungarischen Energiesektors ein unabhängiges, internationales ESG-Zertifikat. Neue Akquisitionen haben die strategischen Ziele des Unternehmens im ersten Halbjahr 2022 weiter gestärkt. Im Rahmen ihrer Strategie erwarb ALTEO nach dem Berichtszeitraum eine hundertprozentige Beteiligung an EDELYN SOLAR Kft. Infolgedessen wird ALTEO voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mit der Entwicklung eines Solarkraftwerks mit einer Leistung von fast 20 MW in der Nähe von Tereske beginnen. Außerdem hat das Unternehmen nach dem Berichtszeitraum einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb eines Anteils von über 75 % an der ungarischen FE-GROUP INVEST Zrt. unterzeichnet, was zu einer deutlich stärkeren Integration in ALTEOs Abfallentsorgungstätigkeit führen wird. Eine Minderheitsbeteiligung von 24,9 % an der Zielgesellschaft wird durch den 'Blue Planet Climate Protection Venture Capital Fund' erworben, der gemeinsam mit ALTEO Eigentümer der Zielgesellschaft sein wird. Die Unterzeichnung des Aktienkaufvertrags ist der erste Schritt der Transaktion; das Eigentum an den Aktien der FE-GROUP Zrt. wird auf das Unternehmen übertragen, sobald die im Vertrag festgelegten Bedingungen erfüllt sind, was voraussichtlich innerhalb eines Monats der Fall sein wird. Neben der Annahme und dem Recycling von Papier-, Metall- und Elektronikabfällen ist das Zielunternehmen in der komplexen Abfallwirtschaft tätig und wird im Jahr 2021 einen Umsatz von über 3 Milliarden HUF erzielen.

Im ersten Halbjahr 2022 zahlte ALTEO seine Anleihepakete ALTEO 2022/I und ALTEO 2022/II in Höhe von insgesamt 2.344 Mio. HUF zurück. Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2021 wurde bei der Hauptversammlung von ALTEO die Zahlung einer Rekorddividende von fast 2 Milliarden Forint beschlossen und wurde dementsprechend am 27.6.2022 ausgezahlt. Des Weiteren hat ALTEO gleichzeitig mehrere Mitarbeiterbeteiligungsprogramme aufgelegt. Das Unternahmen beabsichtigt dabei, die finanzielle Motivation der Mitarbeiter*innen durch die Stärkung des Eigentumsansatzes zu erhöhen, um die Rentabilität des Unternehmens zu fördern.