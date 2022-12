ALTEO Nyrt..: Hervorragende Ergebnisse in den ersten 9 Monaten

∎ ALTEO hat es geschafft, mit einem starken Wachstum bei Umsatz (116%), Gewinn nach Steuern (128%) und EBITDA (68%) den Kurs auf Profitabilität zu halten.

∎ Steigende Energiepreise, Inflationsdruck und die Konfliktsituation in der Ukraine bedrohen die Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

∎ Starke Energieproduktion auf Basis erneuerbarer Energien und ein diversifiziertes Portfolio ermöglichen es dem Unternehmen, seine Leistung zu verbessern.

∎ Am 9.9.2022 schloss ALTEO den Erwerb eines 75,1%igen Anteils an der FE-GROUP INVEST Zrt. ab, einem Unternehmen, das im Bereich der Behandlung und des Recyclings von anorganischen Abfällen tätig ist.

∎ ALTEO hat die Kreislaufwirtschaft weiter vorangetrieben und als erstes ungarisches Unternehmen ein unabhängiges, internationales ESG-Zertifikat erhalten und damit Geschichte geschrieben.

∎ In unserem umfassenden Update haben wir unseren fairen Wert auf der Grundlage unseres Discount-Cashflow-Modells auf 4181 HUF je Aktie erhöht (in unserem letzten Update lag der faire Wert bei 3802 HUF. Unser Rating lautet weiterhin KAUFEN.









2 Equity Story

ALTEO ist ein sicherer, effizienter und nachhaltiger Energieerzeuger, der sich hauptsächlich an gewerbliche Kunden richtet. Mit einer Marktkapitalisierung von 59,4 Mrd. HUF hat ALTEO vor allem durch Fusionen und Übernahmen expandiert, was ein schnelleres Unternehmenswachstum bedeutet, das von 2020 bis 2021 einen EBITDA-Anstieg von 133,7 % erwarten lässt. Die Strategie ändert sich nun, um die Expansion der Investitionen zu erhöhen. Ventures wie Waste Management und E-Mobility,die für die eigene Unternehmen gegründet wurden, ergänzen den ESG-Charakter von ALTEO. Der Konzern ist das erste Energieunternehmen in Ungarn, das ein unabhängiges ESG-Rating von Sustainalytics eingeführt hat.





3. Geschäftsmodell

ALTEO kann als nachhaltiges Unternehmen eingestuft werden. Dies bietet ein erhebliches Marktpotenzial, da ALTEO in der Lage ist, in Märkte vorzudringen, die zum Wert des Unternehmens und damit zum Wert des Aktionärs beitragen, und durch Tochtergesellschaften unterstützt wird.

ALTEO verfügt nach eigenen Angaben nicht nur über umfangreiches Know-how bei der Nutzung alternativer und erneuerbarer Energien, sondern setzt auch hocheffiziente erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ein. Die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen tragen dazu bei, die schwankende Produktion der erneuerbaren Energien auszugleichen.

ALTEO unterstützt seine Geschäftspartner durch ein effizientes Energiemanagement, das die Minimierung der Energiekosten und die Reduzierung der Umweltbelastung ermöglicht. Dies gewährleistet die optimale Nutzung erneuerbarer Energien.





Für die Bewertung von ALTEO Nyrt. verwenden wir ein traditionelles DCF-Modell, aus dem ein 12-Monats-Kursziel für die Aktie von 4181 HUF abgeleitet wird. Verglichen mit dem aktuellen Marktniveau entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von rund 44,7%













