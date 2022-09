München (www.aktiencheck.de) - Die heutigen Einkaufsmanagerindces, die eine weitere konjunkturelle Eintrübung zeigen, sind nur der Anfang, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Kommende Woche stehe ein ganzes Bündel an äußerst wichtigen Stimmungsdaten an: nach dem ifo-Geschäftsklima am Montag, am Dienstag dann das US-Verbrauchervertrauen, am Mittwoch das deutsche GfK-Konsumklima sowie tags darauf das Wirtschaftsvertrauen für die Eurozone. In der zweiten Wochenhälfte verschiebe sich der Fokus dann zusehends auf die Inflation mit den vorläufigen September-Inflationszahlen für Deutschland am Donnerstag und für den gesamten Euroraum am Freitag.Weitere wichtige Daten seien der deutsche Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie in den USA die Auftragszahlen für langlebige Wirtschaftsgüter (am Dienstag), das finale amerikanische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal (Donnerstag) und die US-Kerninflationsdaten am Freitag. In Asien werde eine Reihe von Einkaufsmanagerindices (am Montag für Japan und am Freitag für China) Aufschluss über die dortigen Konjunkturtrends geben. (23.09.2022/ac/a/m)