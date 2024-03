Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Uzin Utz (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) steht seit 75 Jahren und in über 50 Märkten weltweit für hochwertige und innovative Produktsysteme und Dienstleistungen zur fachgerechten Verlegung von Estrich, Boden und Parkett. Innovativ, damit jede Idee machbar wird. Zuverlässig, um jede Situation zu bewältigen. Professionell, um alle Ansprüche zu erfüllen und einen wirklich perfekten Boden zu erhalten.



In enger Partnerschaft mit dem Handwerk, Planern und Bauherren hat das Unternehmen ein breites Portfolio an Lösungen entwickelt, das stets neue Antworten auf immer vielseitigere Herausforderungen und sich wandelnde Bedürfnisse gibt. Dabei leitet es ein Qualitätsanspruch, der die einwandfreie Funktion seiner Produkte auch unter schwierigsten Bedingungen jederzeit sicherstellt. Denn die Bewährung in der täglichen Praxis ist die Basis für das große Vertrauen, das die Kunden in UZIN setzen - weltweit. Weitere Informationen unter www.uzin.de. (13.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uzin Utz SE (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) weiterhin mit "kaufen" ein.Uzin Utz habe jüngst vorläufige Eckwerte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, die sowohl im Umsatz als auch beim operativen Ergebnis etwas besser ausgefallen seien als von dem Analysten zuletzt antizipiert. Das vollständige Zahlenwerk und die Guidance für 2024 werde das Unternehmen mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 28. März bekannt geben.Der Konzernerlös habe sich 2023 auf 479,3 Mio. EUR (-1,6% yoy) belaufen und damit leicht oberhalb der Analysten-Prognose (477,9 Mio. EUR) gelegen, habe aber erwartungsgemäß nicht das Rekordniveau des Vorjahres (487,1 Mio. EUR) erreicht. Vor dem Hintergrund des Rückgangs der Bauleistung insbesondere in den europäischen Kernabsatzmärkten von Uzin Utz erachte der Analyst diese Entwicklung als respektabel. Vor allem ergebnisseitig habe das Unternehmen mit einem nur leichten Rückgang des EBITs auf 34,5 Mio. EUR positiv (MONe: 33,0 Mio. EUR ;Vj.: 36,3 Mio. EUR) überrascht.Wenngleich infolge höherer Tariflöhne in Deutschland und inflationsbedingter Einmalzahlungen der Personalaufwand im Verhältnis zum Anstieg der Mitarbeiteranzahl überproportional zugelegt habe, habe sich der Materialaufwand im Jahresverlauf normalisiert. Zudem habe Uzin Utz positive Kosteneffekte aus fortlaufenden Einsparungsmaßnahmen erzielt, ohne diese jedoch genauer zu quantifizieren.In Summe habe dies auf Gesamtjahressicht zu einer etwas höher als erwarteten EBIT-Marge in Höhe von 7,2% (MONe: 6,9%; Vj.: 7,5%) geführt. In Q4 sei sogar eine erhebliche EBIT-Steigerung auf 7,7 Mio. EUR (+34,0% yoy) gelungen. Die unterjährig angepasste Guidance (Umsatz auf Vorjahresniveau; moderater Rückgang beim EBIT) sei damit knapp erreicht worden. Weitere Ergebniskennziffern habe das Unternehmen bislang nicht vorgelegt, die deutliche Stabilisierung der Marge in Q4 lasse aber einen robusten Ergebnisausblick erwarten.Wenngleich der Analyst Wachstumsimpulse insbesondere aus den außereuropäischen Wachstumsmärkten erwarte (MONe: Umsatzanteil ca. 20%), dürfte dies die Schwäche im Heimatmarkt bestenfalls kompensieren. Vor diesem Hintergrund gehe er für 2024 von einem weiteren Seitwärtsschritt im Umsatz und einer stabilen Marge aus. Das für 2025 ausgerufene Mittelfristziel (Umsatz über 550 Mio. EUR; EBIT-Marge über 8%) halte er vor allem umsatzseitig nach wie vor für zu ambitioniert.Der Analyst erachte Uzin Utz weiterhin als Qualitätsunternehmen, das denkbar schwache Marktumfeld lasse aber bis auf Weiteres keine Wachstumssprünge zu.Dennoch ist die Aktie schon auf Basis des aktuellen Ertragsniveaus im historischen Vergleich attraktiv bepreist (Ø10Y: KGV 14,5x; EV/EBIT: 11,0x; KBV 1,7x), sodass Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sein Rating "kaufen" und das Kursziel von 55,00 EUR für die Uzin Utz-Aktie unverändert beibehält. (Analyse vom 13.03.2024)