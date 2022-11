ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie: 850727

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie: TOTB

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie: TTE

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (07.11.2022/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) charttechnisch unter die Lupe.m Rahmen des seit dem Frühjahr 2020 bestehenden Aufwärtstrends schicke sich die TotalEnergies-Aktie an die Hochpunkte vom Oktober 2018 und Juni 2022 bei 56,82/57,41 EUR nachhaltig zu überwinden. Der Sprung über die angeführten Hürden würde vor allem zwei Implikationen nach sich ziehen: Zum einen das konstruktive Signal eines neuen Mehrjahreshochs, zum anderen wäre im Erfolgsfall auch die seitliche Schiebezone der letzten Monate zwischen 46 EUR und 57 EUR nach oben aufgelöst. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial aus dieser Tradingrange also auf gut 10 EUR taxieren. Mehr als ausreichend, um auf lange Sicht sogar das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 63,40 EUR ins Visier zu nehmen. Einen wichtigen Fingerzeig in Sachen Ausbruch auf der Oberseite würden derzeit diverse Indikatoren liefern. So habe beispielsweise der MACD gerade ein neues Einstiegssignal geliefert, während im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) eine abgeschlossene Flagge vorliege. Dieses Konsolidierungsmuster diene möglicherweise als Vorbote für eine Auflösung der o. g. Schiebezone im eigentlichen Chartverlauf. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das Augusthoch bei 54,84 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:57,36 EUR -0,28% (07.11.2022, 09:08)Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:57,76 EUR +1,55% (04.11.2022, 17:36)