Kurzprofil The Trade Desk, Inc.:



The Trade Desk, Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Selbstbedienungsplattform an, mit der Anzeigenkäufer datengesteuerte digitale Werbekampagnen über verschiedene Werbeformate und -kanäle wie Display, Video, Audio, In-App, Native und Social auf einer Vielzahl von Geräten wie Computern, mobilen Geräten und vernetztem Fernsehen (CTV) erstellen, verwalten und optimieren können. Das Unternehmen bietet eine Omnichannel-Softwareplattform zur Selbstbedienung an, die es seinen Kunden ermöglicht, datengesteuerte digitale Werbekampagnen zu kaufen und zu verwalten.



Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, integrierte Werbekampagnen über verschiedene Werbekanäle und -formate zu verwalten. Die Integrationen der Plattform mit Inventar, Datenpartnern und Verlagen bieten Werbekunden Reichweite und Entscheidungsmöglichkeiten, und die Programmierschnittstellen (APIs) für Unternehmen ermöglichen es den Kunden, auf der Plattform aufzubauen. Das Unternehmen bietet Lösungen für Werbeagenturen und andere Dienstleister für Werbetreibende an. (21.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie des US-Technologiekonzerns The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) in einer aktuellen Aktienanalyse mit "overweight" ein.Disney habe die Einführung von DRAX Direct angekündigt, einer direkten Integration zwischen seinem Hulu- und Disney+-Werbebestand und zwei Demand-Side-Plattformen oder DSPs, darunter Trade Desk. Morgan Stanley weise zwar darauf hin, dass es zuvor damit gerechnet habe, dass Disney mit Trade Desk bei seinen Werbemaßnahmen im Bereich Connected TV (CTV) zusammenarbeiten würde, und habe erklärt, dass "diese Ankündigung zu einem begrenzten Aufwärtspotenzial bei den Zahlen führen dürfte".Die Analysten würden diese vertiefte Partnerschaft "einen bescheidenen, inkrementellen positiven Effekt" und "einen zusätzlichen Datenpunkt nennen, der den Wert zeigt, den der Markt dem Produkt von Trade Desk beimisst". Sie würden diese Nachricht als "letztendlich optimistisch für seine Fähigkeit sehen, künftig Marktanteile bei CTV zu gewinnen".Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die The Trade Desk-Aktie mit dem Votum "overweight". Das Kursziel laute 100,00 USD. (Analyse vom 20.03.2024)Börsenplätze The Trade Desk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:77,81 EUR +1,63% (21.03.2024, 12:50)