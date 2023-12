NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (12.12.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) charttechnisch unter die Lupe.Die starke Novemberperformance habe die Snowflake-Aktie wieder an ein charttechnisch extrem spannendes Niveau herangeführt. Nachdem der Technologietitel von November 2021 bis Juni 2022 massive Kursverluste habe hinnehmen müssen, arbeite das Papier seither an einer Stabilisierung. Entscheidend für den Abschluss der Bodenbildung sei nun ein Spurt über die horizontalen Barrieren zwischen rund 185 USD und gut 205 USD. Der beschriebene Widerstandsbereich werde dabei durch das 23,6%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung (185,49 USD) noch zusätzlich untermauert.Gelinge der Befreiungsschlag, dann eröffne sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 90 USD. D.h. langfristig seien im Erfolgsfall durchaus wieder Notierungen im Bereich von knapp 300 USD möglich. Auf dem Weg dorthin markiere die Kombination aus einem weiteren Fibonacci-Level (232,02 USD) und dem Tief vom Januar 2022 (232,83 USD) ein wichtiges Etappenziel. Im Ausbruchsfall bietet sich dagegen eine engmaschige Absicherung auf Basis des Tiefs vom Mai 2021 bei 184,71 USD an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko- Verhältnis gewährleistet ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Snowflake-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:179,40 EUR 0,00% (12.12.2023, 08:05)