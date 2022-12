München (www.aktiencheck.de) - Nächste Woche wird es in Sachen Konjunkturdaten und wichtige Marktevents eher ruhig: "Kommende Woche ist sozusagen die Ruhe vor dem Sturm der Folgewoche", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Nach den finalen Einkaufsmanagerindices für November am nächsten Montag stünden in Deutschland tags darauf die Auftragseingänge für Oktober sowie am Mittwoch die Industrieproduktion für denselben Monat auf der Agenda. In der Eurozone seien die Highlights am Montag die Oktober-Einzelhandelsumsätze sowie am Mittwoch das finale Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal.In den USA würden sich die Blicke am Montag auf die Auftragseingänge für Oktober sowie den wichtigen ISM-Einkaufsmanagerindex richten. Am Freitag kämen dort noch die Produzentenpreise für November sowie das vorläufige Michigan-Verbrauchervertrauen für Dezember. Und in China würden sich die Blicke am Montag auf einen Einkaufsmanagerindex, am Mittwoch auf die Handelsbilanz für November sowie am Freitag auf die Inflations- und Produzentenpreisdaten für denselben Monat richten. (02.12.2022/ac/a/m)