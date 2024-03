Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz und das US-Robotikunternehmen Apptronik würden künftig zusammenarbeiten wollen. Dabei gehe es um den Einsatz von humanoiden Robotern in der Autoproduktion. Dadurch könnte Mercedes in der Produktion deutlich effizienter werden.Der humanoide Roboter namens Apollo solle beispielsweise Teile an die Produktionslinie bringen, damit sie dort von Menschen montiert werden könnten. Anschließend würde der Roboter die fertig montierten Elemente zu den entsprechenden Stellen der Fertigungslinie bringen. Mercedes-Benz wolle nun prüfen, welche Aufgaben der Roboter bei sich übernehmen könne.Apptronik wolle den Roboter außerdem mit künstlicher Intelligenz ausstatten. So solle Apollo bestimmte industrielle Aufgaben selbstständig ausführen können. Dabei handele es sich vor allem um repetitive, meist stupide Tätigkeiten, die einen hohen Kraftaufwand erfordern und für die es immer schwieriger werde, zuverlässige Arbeitskräfte zu finden.Auch BMW sei diesen Schritt bereits gegangen: Im Januar 2024 habe der Autobauer den Einsatz humanoider Roboter im US-Werk Spartanburg im Bundesstaat South Carolina angekündigt. Zuvor solle jedoch evaluiert werden, für welche Aufgaben sich Roboter in der Automobilproduktion eignen würden.Investierte Anleger halten weiter an der Mercedes-Benz-Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: