ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (05.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Während die Citigroup der Aktie von Mercedes-Benz nur wenig Kurspotenzial einräume, sehe das Investmenthaus Jefferies für das Papier des Automobil-Herstellers deutliches Potenzial. Am Dienstag gebe es für die Aktie von Mercedes-Benz die nächste Kaufempfehlung.Bislang liege die Aktie von Mercedes-Benz mit einem Plus von knapp 23 Prozent im Jahr 2024 gut im Rennen. Gehe es nach Jefferies-Analyst Philippe Houchois, so sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Der Experte halte Kurse von 100 Euro für durchaus machbar.Am Dienstag bekomme Mercedes-Benz weiteren Support.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für die Aktie von 78 auf 90 Euro angehoben. Dank der neuen Ausschüttungspolitik könnten die Anleger eine Beteiligung von mindestens über 8,5 Milliarden Euro im Jahr erwarten, so Analyst Patrick Hummel in einer Studie. Beim derzeitigen Aktienkurs entspreche das einer Rendite von mindestens elf Prozent via Dividende und Aktienrückkäufen. Dazu könnte Mercedes-Benz durch einen möglichen Verkauf der nicht-strategischen Beteiligung an Daimler Truck, die aktuell rund elf Milliarden Euro wert sei, Geld einnehmen. Zudem seien die Risiken für die Schwaben außerhalb Chinas gesunken. Hummel habe seine Gewinnschätzungen für 2024 und 2025 angehoben.Weitere Details zu Aktienrückkäufen und den bestehenden Beteiligungen könnte es auf der nächsten Hauptversammlung im April geben.Die Mercedes-Aktie habe zuletzt eine schöne Performance aufs Parkett gelegt. Die Widerstände bei 68,03 Euro und bei 72,50 Euro seien problemlos überwunden worden. Die nächste Hürde liege bei 76,22 Euro. Kurse zwischen 80.00 Euro und 85,00 Euro seien in den nächsten Monaten durchaus machbar.Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt die Mercedes-Benz Group-Aktie zu halten. (Analyse vom 05.03.2024)