XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:

5,12 EUR +0,59% (26.05.2023, 17:36)



ISIN MLP-Aktie:

DE0006569908



WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP SE:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte, die es ihren Kunden erlauben, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. MLP arbeitet zudem mit Start-Ups/FinTechs, darunter CREALOGIX oder Uniwunder, zusammen oder beteiligt sich an diesen.



Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, im Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.



Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für mehr als 573.100 Privat- und 28.200 Firmenkunden ein Vermögen von mehr als 55 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 673 Millionen Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote. (29.05.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie der MLP SE (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz widriger Rahmenbedingungen konnte unser Depotwert MLP mit sehr soliden Zahlen zum ersten Quartal aufwarten, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Die Gesamterlöse hätten mit einem Plus von 3,2% auf 262,8 Mio. Euro sogar eine neue Rekordmarke erreicht, wobei sich einmal mehr die breite Aufstellung der Gruppe ausgezahlt habe. Denn während das Immobiliengeschäft wegen der gestiegenen Zinsen eingebrochen sei und das Asset Management nach dem Boomjahr 2022 rückläufige Performance-Gebühren habe hinnehmen müssen, hätten andere Bereiche wie insbesondere die Sachversicherung, aber auch die Altersvorsorge und Krankenversicherung, teils deutliche Zuwächse verzeichnet.In Summe habe so auch das EBIT mit 32,4 Mio. Euro annähernd auf dem Vorjahresniveau gehalten werden können, weshalb der Vorstand auch seine Jahresplanung bestätigt habe, die mit einem EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro mindestens ein Ergebnis auf Vorjahresniveau (75,6 Mio.) vorsehe. Bekräftigt worden sei zudem die Mittelfristprognose einer EBIT-Steigerung auf 100 bis 110 Mio. Euro in 2025.Mit einem KGV von lediglich 10 bleibt die Aktie haltenswert, so die Experten von "Der Anlegerbrief" zur MLP SE. Das Kursziel liege bei 9,00 Euro. (Ausgabe 20 vom 27.05.2023)Börsenplätze MLP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:5,15 EUR 0,00% (29.05.2023, 09:03)