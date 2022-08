WKN MLP-Aktie:

Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit fünf Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:



- MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen



- TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



- DEUTSCHLAND.Immobilien: Marktplatz für Anlageimmobilien



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind mehr als 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.800 Mitarbeiter tätig. (22.08.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) unter die Lupe.Mit erfreulichen Zahlen konnte unser Depotwert MLP das erste Halbjahr 2022 abschließen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Der Finanzdienstleister habe seinen Umsatz um 12% auf 472,6 Mio. Euro und das EBIT deutlich um 40,4% auf 44,1 Mio. Euro steigern können. Zwar sei das zweite Quartal infolge der eingetrübten Rahmenbedingungen mit einem Erlösanstieg von 8,7% und einem leichten EBIT-Rückgang von 1% etwas verhaltener verlaufen. Die Jahresprognose von 75 bis 85 Mio. EBIT sei jedoch bestätigt worden - und wirke nach den Halbjahreszahlen eher konservativ. Ebenso die bestätigte Mittelfristprognose von 100 bis 110 Mio. Euro bis Ende 2025, die fast schon 2021 (96,8 Mio. Euro EBIT) erreicht worden sei.Die mit einem KGV22 von 12 günstige MLP-Aktie bleibt attraktiv, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 9,00 Euro. (Ausgabe 29 vom 20.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MLP-Aktie:5,62 EUR -4,75% (22.08.2022, 15:15)Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:5,76 EUR -2,04% (22.08.2022, 13:29)ISIN MLP-Aktie:DE0006569908