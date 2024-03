Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:



275,00 EUR +0,18% (22.03.2024, 11:22)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

264,85 USD +1,87% (21.03.2024, 21:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX), ein global agierendes Unternehmen, bietet eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Transport, E-Commerce und Geschäftslösungen sowohl in den USA als auch international an. FedEx ist in vier Hauptsegmenten tätig: FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight und FedEx Services. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) unter die Lupe.FedEx habe am Donnerstagabend eine starke Gewinnentwicklung vorgelegt sowie ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Nachbörslich sei es dementsprechend kräftig nach oben gegangen. Knapp 13% habe das Papier des US-amerikanischen Logistik-Konzerns nachbörslich zulegen können.FedEx komme mit seiner Restrukturierung voran. Das Unternehmen habe die Profitabilität in einem weiterhin schwierigen Umfeld gesteigert und dabei auch vom Kostensenkungsprogramm profitiert, habe FedEx-Chef Raj Subramaniam laut Mitteilung im Zuge der Vorlage der Resultate des dritten Geschäftsquartals gesagt. Der operative Gewinn sei deutlicher gestiegen als von Analysten erwartet. Der Logistik-Konzern habe zudem ein weiteres Aktienrückkaufprogramm i.H.v. 5 Mrd. USD angekündigt.Die Resultate würden die Fortschritte der Trendwende der Express-Sparte wider piegeln. Diese habe darunter gelitten, dass Konsumenten und Unternehmen zuletzt eher auf den Versand am Boden, statt in der Luft gesetzt hätten. Sowohl die Express-Sparte als auch die Ground-Sparte hätten jüngst von strukturell niedrigeren Kosten profitiert, habe es vom Unternehmen geheißen.Für die Aktie von FedEx sei der jüngste Kurssprung ein Befreiungsschlag, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze FedEx-Aktie:Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.