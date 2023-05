München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche wird am Dienstag das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone für das erste Quartal 2023 veröffentlicht, so Robert Greil, CFA, Chefstratege und Leiter Investment & Client Solutions, Merck Finck a Quintet Private Bank.In den USA stünden diese Woche die Einzelhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion im April auf der Agenda, beides am Dienstag. In der Eurozone werde am Montag zudem die Industrieproduktion für März veröffentlicht. Am Mittwoch würden die finalen April-Inflationszahlen folgen. In Deutschland publiziere das ZEW-Institut am Mittwoch die von ihr bei Finanzexperten erhobenen Konjunkturerwartungen im Mai. Am Freitag runde die deutsche Erzeugerpreisinflation im April die Woche ab.Auch in China würden am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für den April erscheinen. Am selben Tag folge in Japan das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. In Großbritannien stehe am Freitag das GfK-Verbrauchervertrauen für diesen Monat auf der Datenagenda. (12.05.2023/ac/a/m)