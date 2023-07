NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

172,325 USD +2,89% (03.07.2023, 15:34)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (03.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von B. Riley Securities:Christopher Souther, Analyst von B. Riley Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH), senkt aber das Kursziel von 247 auf 214 USD.Der Ausverkauf der Enphase Energy-Aktie seit Jahresbeginn habe einen attraktiven Einstiegspunkt für langfristige Investoren geschaffen, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Bewertung des US-Unternehmen sei jetzt auf einem besser verdaulichen Niveau und biete einen attraktiven Einstiegspunkt für langfristige Investoren. Während die Sorge um das Wachstum des US-Solarmarktes für Privathaushalte im zweiten Halbjahr 2023 und 2024 ein Hauptrisiko bleibe, gebe die anhaltende Wachstumsdynamik von Enphase Energy in den europäischen Märkten die Zuversicht, dass die Schätzungen realisierbar seien.Christopher Souther, Analyst von B. Riley Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse von neutral auf buy hochgestuft und das Kursziel von 247 auf 214 USD gesenkt. (Analyse vom 30.06.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:158,30 EUR +3,14% (03.07.2023, 15:47)