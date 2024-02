XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,115 EUR +0,29% (27.02.2024)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 252 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Deutsche Telekom mit weltweit nahezu 200.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 111,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. (28.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: GD100 auf dem Prüfstand - ChartanalyseNach einem schwachen Start konnte die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gestern auf dem Tageshoch aus dem Handel gehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Deutsche Telekom habe am Freitag die Jahreszahlen veröffentlicht, worauf die Kurse im Tief bis auf das neue Jahrestief bei 21,71 EUR zurückgesetzt hätten. Damit sei auch die mittelfristige 100-Tage-Linie kurzzeitig unterboten worden, bevor sich die Notierungen zum Handels- und Wochenschluss auf 22,13 EUR hätten erholen können. Zum Start in die neue Woche sei schließlich neuer Verkaufsdruck aufgekommen, wodurch der GD100 gestern erneut in den Fokus gerückt sei.Ausblick: Nach einem schwachen Start sei es am gestrigen Dienstag kurz vor dem mittelfristigen Durchschnitt zu einer Gegenreaktion gekommen, wobei die Kurse schlussendlich sogar mit einem kleinen Plus von 0,3% aus dem Handel gegangen seien.Das Long-Szenario: Könnten die Notierungen an die kleine Tagesumkehr anknüpfen, müsste jetzt im nächsten Schritt das Mai-Hoch aus dem Vorjahr bei 22,18 EUR überboten werden. Darüber würden sich die Blicke dann auf die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 22,38 EUR) und das Vorwochenhoch bei 22,51 EUR richten. Gelinge dort der Break, wäre ein Anstieg bis zum Dezember-Top bei 22,90 EUR möglich, bevor die 23er Marke und das 2023er Hoch bei 23,13 EUR als weitere Widerstände zu nennen wären.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:22,18 EUR +0,05% (28.02.2024, 08:37)