NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

297,94 USD -5,02% (05.03.2024, 21:59)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "overweight" ein.Die Wells Fargo argumentiere, dass das Wachstum, die Rentabilität und der freie Cashflow von CrowdStrike "in der Branche unübertroffen" seien und das Unternehmen "auf allen Zylindern feuere". Wettbewerbsdruck und Preisnachlässe hätten kaum Auswirkungen auf das Wachstum, füge Wells hinzu und merke an, dass CrowdStrike auch 2024 ein Top-Pick bleibe.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 380 auf 435 USD. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:338,95 EUR +23,55% (06.03.2024, 12:41)