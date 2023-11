Der Expertin von ODDO BHF AM zufolge hätten seit der Markteinführung der Mate 60-Serie auch inländische Zulieferer Kursgewinne verzeichnet. Es werde erwartet, dass sie vom Nachfrageschub im Markt für Smartphones und Elektroautos profitieren würden. Ein Beispiel sei das Unternehmen OFIUM, das Huawei Kameramodule liefere und früher für Apple gefertigt habe. Der Aktienkurs habe sich innerhalb von sechs Tagen nach der Markteinführung des Huawei Mate 60 verdoppelt. Auch die Seres Group, die am Bau von Huaweis Elektroautos beteiligt seien, und der Chip-Hersteller SMIC hätten seit Markteinführung des Smartphones bis Anfang November einen höheren Anstieg ihrer Aktienkurse als der chinesische Halbleitermarkt insgesamt verzeichnet.



Die chinesische Regierung sei bereit unbegrenzt viel in die Forschung der Halbleiterindustrie zu investieren seit die US-Sanktionen die modernsten Lithographieanlagen beinhalten. Davor sei die Bereitschaft in Innovation zu investieren bei chinesischen Unternehmen gering gewesen, seien sie doch vergleichsweise günstig zu kaufen gewesen. Das werde heute kritisch gesehen, die Haltung sei naiv gewesen.



Yanxiu Gu von ODDO BHF Asset Management füge hinzu: "Chinesische Unternehmen schrecken geringere Gewinnmargen oder sogar Gewinneinbußen nicht ab, solange sie weiterhin auf die finanzielle und regulatorische Unterstützung der chinesischen Regierung zählen können." Laut Reuters plane diese einen zusätzlichen Fonds mit einem Volumen von 300 Milliarden Yuan (41 Milliarden US-Dollar), um der Halbleiterindustrie neues Leben einzuhauchen.



Der 7nm-Chip Kirin 9000S sei ein Meilenstein im Kampf Chinas gegen die US-Sanktionen so Yianxiu Gu. Die Kapitalstärke Chinas, die vorhandenen Fachkräfte und die enorme Binnennachfrage böten eine gute Grundlage, anstehende Herausforderungen zu meistern. Schließlich sei China der größte Halbleitermarkt der Welt und die riesige Binnennachfrage ermögliche etwa bei Elektroautos und Photovoltaik, von Skalenvorteilen zu profitieren.



Derweil sei mit weiteren Sanktionen der USA zu rechnen. Aufgrund der Sanktionen würden einheimische Unternehmen mehr Marktanteile erlangen. Das zeige sich auch bei Unternehmen wie Huawei, Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE), die sich gezwungen sehen würden, auf inländische Anbieter zurückzugreifen. Bei fast der Hälfte aller Ausschreibungen chinesischer Foundries für Maschinenausrüstungen hätten inländische Anbieter den Zuschlag bekommen.



Ähnlich wie Taiwan seit 50 Jahren den Chiphersteller TSMC (ISIN US8740391003/ WKN 909800) fördere, werde auch China lokale Unternehmen massiv unterstützen. Durch die US-Beschränkungen für Technologieexporte müssten nachgelagerte Technologieunternehmen wie Huawei kostenintensive Innovationssprünge unternehmen. Vorgelagerte Branchen und Ausrüster aus China würden jedoch eindeutig zu den Profiteuren gehören. Der Kurs des Herstellers von Ätzanlagen für integrierte Schaltkreise AMEC sei seit Jahresbeginn um 63% gestiegen (Stand: 18. Oktober 2023. Die Produkte würden weltweit anführende Unternehmen verkauft.



"Der Technologiewettlauf zwischen China und den USA wird so schnell nicht enden. Anleger jedoch könnten sich gute Chancen entgehen lassen, wenn sie sich von diesen Aktien abwenden", resümiere die Spezialistin für chinesische Aktien. (21.11.2023/ac/a/m)







