Wien (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Finanzaufsicht hat der österreichischen Bitpanda Asset Management eine Lizenz für Verwahrung und Eigenhandel von Kryptowerten erteilt, so die Experten von "FONDS professionell".Bitpanda sei 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet worden und habe inzwischen fast vier Millionen Kunden. Angeboten würden Investments in über 200 Kryptowährungen.Die Erteilung der Lizenz erfolge zu einer Zeit, in der die Kryptowelt in Aufruhr sei. Die Handelsplattform FTX sei diesen Monat implodiert, als das Vertrauen in die Börse geschwunden sei und sich dann herausgestellt habe, dass es eine Bilanzlücke von mehreren Milliarden Dollar gebe. In der Folge habe auch Bitpanda eine Sonderprüfung der Assets beauftragt. Sie sollte zeigen, dass die Kundengelder durch die Krypto-Assets gedeckt seien, die in den Cold Wallets von Bitpanda gespeichert seien. Am Freitag habe Bitpanda mitgeteilt, dass KPMG die Prüfung beendet und die Existenz der Krypto-Assets bestätigt habe. (mb/Bloomberg) (22.11.2022/ac/a/m)