Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (25.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Über den Impact-Investment-Arm "Leaps by Bayer" investiere der Leverkusener Konzern stets in spannende Unternehmen, die sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung befinden würden. Dazu gehöre auch Boundless Bio. Im Mai 2023 hätten Leaps by Bayer und RA Capital Management gemeinsam eine überzeichnete Serie-C-Finanzierungsrunde beim Präzisionsonkologie-Unternehmen durchgeführt, welches nun an die Börse strebe.Wie "Fierce Biotech" berichte, wolle Boundless Bio durch den Börsengang 6,25 Mio. neue Aktien zwischen 15 und 17 USD platzieren. Netto könnten der Gesellschaft somit 88,4 Mio. USD zufließen. Das Unternehmen solle unter dem Ticker-Symbol "BOLD" an der NASDAQ gelistet werden. Boundless Bio sehe sich mit einem erfolgreichen IPO bis in die zweite Jahreshälfte 2026 finanziert.Boundless Bio fokussiere sich auf innovative Therapeutika gegen extrachromosomale DNA (ecDNA). Noch würden sich die Entwicklungen des Unternehmens in einem sehr frühen Stadium befinden. Das Hauptaugenmerk in der Pipeline liege derzeit auf dem Programm mit BBI-355."Boundless Bio arbeitet an Innovationen, die das Potenzial haben, eine der größten Herausforderungen in der Krebsbehandlung zu bewältigen. Damit würde sich das Leben von Patienten positiv beeinflussen lassen, die derzeit keine Aussicht auf wirksame Therapien haben", so Jürgen Eckhardt, Leiter von Leaps by Bayer im Mai 2023 zur Serie-C-Finanzierungsrunde von Boundless Bio.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link