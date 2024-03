Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Preiskampf auf dem chinesischen EV-Markt gehe weiter. BYD habe eine neue Version seines Yuan Plus Crossovers eingeführt, die weniger kosten solle als die vorherige. Damit setze der Weltmarktführer seine Strategie der letzten Monate fort, was zwar gut für die Absatzzahlen, aber schlecht für den Aktienkurs sein dürfte.Die neue Version des Fahrzeugs werde laut Reuters 119.800 Yuan (etwa 16.600 Dollar) kosten. Das entspreche einem Nachlass von 11,8 Prozent gegenüber dem Verkaufspreis der vorherigen Version. Im Jahr 2023 habe das Unternehmen 412.202 Einheiten des Yuan Plus verkauft. Davon seien 100.020 Einheiten exportiert worden, was 42 Prozent der Gesamtexporte von BYD für das Jahr ausgemacht habe.Mit der jüngsten Ankündigung bleibe der Stromer-Hersteller seiner Strategie treu. Man wolle mithilfe der günstigen Preise weitere Käufer anlocken und so seine Stellung als Marktführer nicht nur verteidigen, sondern weiter ausbauen.Das werde höchstwahrscheinlich auch funktionieren, wie die Vergangenheit gezeigt habe. Allerdings hätten die Margen und final auch die Gewinne darunter erheblich gelitten, was die Aktie in den letzten Monaten deutlich unter Druck gebracht habe.Der chinesische Automarkt bleibe hart umkämpft und BYD gehe mit den erneuten Preissenkungen einen weiteren Schritt, um seine Marktführerschaft beizubehalten beziehungsweise auszubauen. Das dürfte jedoch für anhaltenden Margendruck sorgen und könnte sich im Umfeld eines schwachen chinesischen Gesamtmarktes weiterhin negativ auf die Aktie auswirken.Ein Einstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 17,50 Euro. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link