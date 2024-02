Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

193,30 HKD +0,21% (29.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe den asiatischen Handel trotz negativer Nachrichten mit einem grünen Vorzeichen beendet. Das japanische Finanzunternehmen Nomura habe das Kursziel für den chinesischen EV-Hersteller von 382 HKD (Hongkong Dollar) um beeindruckende 28% auf 276 HKD deutlich gesenkt, nachdem dieser seine Auslieferungs- und Umsatzschätzungen für das kommende Jahr aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs nach unten revidiert habe. Trotz der deutlichen Senkung sehe Nomura mit dem neuen Kursziel aber immer noch mehr als 40% Aufwärtspotenzial für die BYD-Aktie und rate auch weiterhin zum Kauf.Die Nachrichten hätten dafür gesorgt, dass das Papier des EV-Herstellers rund 1,5% tiefer in den Donnerstagshandel gestartet sei und in Spitze mehr als 2% unter dem Vortagesschlusskurs notiert habe. Aber schon wenige Minuten später seien die Bullen auf das Parkett getreten und hätten für einen Turnaround gesorgt. Die BYD-Aktie habe im Tagesverlauf sogar noch die 50-Tage-Linie bei 195 HKD als Widerstand getestet und mit einem Plus von etwa 0,5% geschlossen.Wenn eine Aktie sich von schlechten Nachrichten derart unbeeindruckt zeige, wie BYD das am heutigen Tag getan habe, sei das in der Regel ein sehr positives Zeichen und deute auf höhere Kurse hin. Im diesem Fall sollten Anleger aber noch nicht zu euphorisch werden und erst das nächste Kaufsignal, den Sprung über die 50-Tage-Linie, abwarten. Vorerst dränge sich ein Nachkauf nicht auf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:22,845 EUR +0,77% (29.02.2024, 16:32)