Die BRAIN Biotech AG (BRAIN) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg.



Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen.



Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Die Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab.



Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (03.03.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - BRAIN Biotech-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens BRAIN Biotech AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN).Das Startquartal Q1/FY22-23 zeige ein erfreuliches "BioIndustrials" ("BI")-Geschäft, schreiben die Researcher in ihrer jüngsten Studie zu BRAIN Biotech AG.Der Q1/23-Umsatz sei um 34,5% (org. 19,4%) auf EUR 13,7 Mio. gestiegen. Das "adj. EBITDA" habe sich aber von EUR -0,3 Mio. im Vorjahr auf EUR -0,4 Mio. verschlechtert. Die Ursachen dafür sähen die Analysten in den anhaltenden Wachstumsanstrengungen, den Kapazitätserweiterungs-Investitionen und steigenden Personalausgaben (Personalstärke 307 nach 293).Lieferketten und Logistik-Herausforderungen seien auch bei der Brutto-Marge spürbar gewesen. Diese Kennzahl habe sich YoY um -380 BP auf 55,23% verschlechtert.Die Guidance FY 22-23 sei anlässlich des 3. CMD am 27.02.23 veröffentlicht worden. Inklusive der Breatec B.V.-Konsolidierung ab 02.22 und ohne Akribion-Kosten, plane das Management einen Umsatz-Korridor von EUR 54 bis EUR 57 Mio. und ein niedrig einstelliges positives adj. EBITDA.Hauptwerttreiber der Aktie sei die "NBD"-Pipeline, Genom-Editing-Aktivitäten mit "BRAIN CRISPER"; BEC, PHA 121, die Cash-burning seien. Entwicklungs- und Finanzierungspartnerschaften für die kommenden Genom-Editing-Aktivitäten würden künftig durch die Tochter Akribion Genomics umgesetzt; Partner würden gesucht. Die "make-or-sell"-Entscheidung bezüglich der NBD-Pipeline sei zugunsten einer Fokussierung vorangetrieben worden.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bleiben bei ihrem "halten"-Urteil für die BRAIN Biotech-Aktie. (Analyse vom 03.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link