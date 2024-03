Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,38 EUR -1,08% (01.03.2024, 12:00)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

180,75 USD -0,37% (29.02.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz nimmt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während die US-Börsen von einem Hoch zum nächsten katapultiert würden, zeige sich der US-Technologieriese aktuell von seiner schwachen Seite. Des Öfteren habe er in seinen letzten Analysen auf das fehlende Wachstum bei Apple hingewiesen, erkläre der Marktexperte.Dementsprechend wundere es kaum, dass hier die Energie für neue Höchststände fehle. Zuletzt habe sich im Januar ein tieferes Hoch gebildet, welches bereits Hinweise darauf gegeben habe, dass die Bullen nicht mehr dazu bereit gewesen seien, mehr für das Papier zu bezahlen. Mittlerweile habe sich in der Apple-Aktie ein abfallendes Dreieck gebildet, welches nur noch darauf warte, gebrochen zu werden. Der Trend befinde sich aktuell in einer neutralen Phase.Die Relative Schwäche der Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt sei markant und dies sei definitiv kein positives Zeichen. Somit steige die Wahrscheinlichkeit, dass die eingezeichnete Formation eher nach unten als nach oben gebrochen werden dürfte. Sollte dies geschehen, würde dies gleichzeitig auch den Übergang in eine bärische Trendphase bedeuten. Somit wäre wohl das Tief von Oktober des vorigen Jahres das nächste mögliche Kursziel. Derzeit stehe hier die Ampel auf Gelbrot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: