Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (19.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Vor dem Zinsentscheid der FED am Mittwoch würden sich v.a. die Technologiewerte freundlich zeigen. Die Amazon.com-Aktie trete aber seit einigen Tagen auf der Stelle. Einem Bericht zufolge plane der Online-Gigant einen neuen Deal mit einem ehemaligen Partner.Der Logistikkonzern FedEx und Amazon.com hätten Berichten zufolge im vergangenen Jahr Gespräche geführt, um in Zukunft wieder stärker miteinander zusammenzuarbeiten. Es habe bereits eine Kooperation in der Vergangenheit gegeben, die Zusammenarbeit sei 2019 jedoch beendet worden.Das "Wall Street Journal" habe berichtet, dass die beiden Unternehmen darüber gesprochen hätten, dass FedEx wieder Rücksendungen von Amazon.com-Paketen an seinen Einzelhandelsstandorten annehme. Derzeit unterhalte Amazon.com Partnerschaften mit einer Reihe von Unternehmen (wie z.B. mit UPS), um die große Menge an Paketrücksendungen pro Jahr abzuwickeln.FedEx und Amazon.com hätten zwar aktuell noch keine Vereinbarung getroffen, aber Amazon.com möchte weiter an der Verbesserung der Paketrückgabe für seine Millionen von Kunden arbeiten. Auch für FedEx wäre dies ein großer Deal, da Amazon.com fast 40% des US-E-Commerce-Umsatzes ausmache.Die Amazon.com-Aktie habe seit Monaten einen starken Lauf. Eine kurzfristige Konsolidierung wie aktuell sei hier nichts ungewöhnliches und Anleger sollten entspannt die Gewinne weiter laufen lassen. Sollte es zu dem Deal mit FedEx kommen, sollte das neuen Rückenwind für Amazon.com liefern. "Der Aktionär" sehe das aktuelle Kursziel bei 200 Euro. Der Stopp befinde sich bei 120 Euro, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Aktien der Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.