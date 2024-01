Das war es für Maxeon Solar Technologies Pte.!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Maxeon Solar-Aktie zeigt der RSI derzeit einen Wert von 90,7, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses. Der GD200 weist eine Abweichung von -73,32 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 zeigt mit einer Abweichung von -15,84 Prozent ein negatives Signal.

Die Analysten bewerten die Aktie von Maxeon Solar auf langfristiger Basis als "Neutral" und erwarten ein Kursziel von 22,33 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Maxeon Solar-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und Analysteneinschätzungen.