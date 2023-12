Das war es für Intelligent System!

Die Dividendenpolitik der Corecard erhält von unseren Analysten eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,28 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Corecard bei 22,37 USD, während die Aktie selbst bei 14,24 USD notiert. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -36,34 Prozent liegt. Ebenso beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 16,24 USD, was einer Abweichung von -12,32 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit roten Stimmungsbarometern und fehlenden positiven Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral eingestellt und diskutierten vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Corecard. Infolgedessen wird die Aktie vom Redaktionsteam als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Corecard bei einem Niveau von 39,2 eine neutrale Einschätzung erhält. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Corecard, sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, das Anleger-Sentiment als auch die technische Analyse.