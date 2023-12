Das sollten Euro Tech-Anleger wissen!

Die Euro Tech-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 1,52 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs bei 1,7 USD lag und einen Abstand von +11,84 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,52 USD, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Euro Tech bei 36. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 31,07) ist dies über dem Durchschnitt und führt zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Euro Tech niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit und somit eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 21,43, was auf eine Überverkauftheit und eine abweichende "Gut"-Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Euro Tech-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.