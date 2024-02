Das sollte den ais-Chefs zu denken geben!

Die Ais, ein Unternehmen in der Branche für kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,13 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 3,13 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Ais-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt einen Abwärtstrend aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 EUR liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,01 EUR über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Anhand dieser trendfolgenden Indikatoren wird die Ais-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im fundamentalen Bereich weist die Ais-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0 auf, während der Durchschnitt in der Branche bei 37,99 liegt. Dies bedeutet, dass die Ais-Aktie unterbewertet ist und dementsprechend eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass die Ais in den letzten 12 Monaten eine Performance von -91,67 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um -0,42 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -91,25 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,8 Prozent hatte, liegt die Ais-Aktie sogar um 96,47 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Ais mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.