Rüsselsheim am Main (ots) -Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit® verkörpert die Weiterentwicklung von PEUGEOT. In einem innovativen und entschlossenen Schritt hin zur vollständigen Elektrifizierung überarbeitete die Marke ihren Bestseller PEUGEOT 3008 zu einem völlig neuen elektrifizierten Fastback SUV (zum Zeitpunkt der Pressemeldung ist die neue Version noch nicht bestellbar).Der neue PEUGEOT 3008 ist das erste Modell, das mit dem neuen PEUGEOT Panorama i-Cockpit® ausgestattet ist und damit Designkreativität, Fahrspaß und elektrische Leistung auf ein völlig neues Niveau hebt.Der neue PEUGEOT 3008 repräsentiert die neue Strategie der Löwenmarke und wird im September vorgestellt.Neues PEUGEOT Panorama i-Cockpit®: Eine neue Generation für den zukünftigen PEUGEOT 3008Die neue Generation des PEUGEOT i-Cockpit® für den zukünftigen PEUGEOT 3008 verfügt über einen über dem Armaturenbrett schwebenden, gebogenen High-Definition-Panoramabildschirm mit 21 Zoll (53,3 cm), ein neues kompaktes Lenkrad und i-Toggles (Bedienelemente). In einem Jahrzehnt voller Erfolge und Entwicklungen wurde das PEUGEOT i-Cockpit® auf die nächste Stufe gehoben.Der HD-Panoramabildschirm mit 21 Zoll (53,3 cm), der über dem Armaturenbrett "schwebend" angebracht ist, erzeugt einen aufregenden und raffinierten Effekt an Bord.Eingesetzt wird eine neuartige Kombination von Materialien und Verarbeitungsqualität sowie neue vernetzte Dienste.Das PEUGEOT i-Cockpit® sorgt für instinktives, sicheres Fahren und ein großzügiges Design zum Wohlfühlen an Bord.Der Ehrgeiz der Teams von PEUGEOT besteht darin, grundlegende Elemente neu zu erfinden, um das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit® zu einem einzigartigen Angebot auf dem Markt zu machen. Es soll Fahrenden und Passagieren noch mehr Freude, Sicherheit und Komfort bieten.Die verschiedenen Generationen des PEUGEOT i-Cockpit®, die seit mehr als 10 Jahren produziert und fast 10 Millionen Mal verkauft wurden, waren mit den neuesten Technologien ausgestattet, darunter: ein digitales Kombiinstrument, drahtlose Konnektivität, Sprachsteuerung, 3D-Effekte, anpassbare i-Toggles. Heute geht PEUGEOT mit einem völlig neuen i-Cockpit®, das das Fahrerlebnis verändert, in die nächste Runde: Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit®.Ein gewölbter, schwebender HD-Panoramabildschirm mit 21 Zoll (53,3 cm), der das Head-up-Display und den zentralen Touchscreen verbindetDie Teams von PEUGEOT haben zwei der drei grundlegenden Elemente des i-Cockpit® zusammengeführt: das Head-up-Display und den großen zentralen Touchscreen. Diese sind nun in einem gebogenen Panoramabildschirm integriert, der aus einem einzigen hochauflösenden 21-Zoll-Panel (53,3 cm) besteht, das sich vom linken Rand des Armaturenbretts bis zur Mittelkonsole erstreckt. Dieser Panoramabildschirm ist mit einem hinteren Fuß befestigt, der vom Fahrgastraum aus nicht sichtbar ist, sodass es aussieht, als würde er über dem Armaturenbrett schweben. Der schwebende Effekt wird durch eine spezielle LED-Ambientebeleuchtung unterhalb des Bildschirms noch unterstrichen.Der 21-Zoll-Panoramabildschirm (53,3 cm) ist ergonomisch optimal positioniert und leicht zum Fahrenden hin gewölbt, während er für den Beifahrer auf der rechten Seite zugänglich bleibt. Dieser digitale Bildschirm von außergewöhnlicher Größe und Qualität vereint zwei wichtige Funktionen des PEUGEOT i-Cockpit®:- Auf der linken Seite des Panoramabildschirms zeigt das Kombiinstrument oberhalb des kompakten Lenkrads alle fahrrelevanten Informationen an (u.a. Geschwindigkeit, Leistungsmesser, Fahrhilfen, Energieverbrauch).- Auf der rechten Seite des Panoramabildschirms, in der Mitte des Armaturenbretts, befindet sich der Touchscreen, der sowohl für Fahrende als auch für den Beifahrer zugänglich ist. Er kann zur Steuerung von Heizung/Klimaanlage, Navigation, Medien- und Konnektivitätssystemen verwendet werden.Neu erfundene Architektur und ErgonomieDas neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit® zeichnet sich durch eine neuartige Architektur aus, bei der der Panoramabildschirm hoch oben auf dem Armaturenbrett mit einem vom Fahrgastraum aus unsichtbaren Befestigungssystem angebracht ist. Diese Anordnung verbessert die Zugänglichkeit zum Touchscreen und die Sichtbarkeit der auf dem 21-Zoll-Panoramabildschirm angezeigten Informationen.In der Mitte des Armaturenbretts befinden sich die i-Toggles, vollständig anpassbare berührungsempfindliche Bedienelemente, die so programmiert werden können, dass sie schnellen Zugriff auf die 10 meistgenutzten Funktionen des Nutzers bieten: das Anrufen eines Kontakts, das Starten der Navigation zu einem häufig verwendeten Ziel, das Einstellen des Radios auf einen Lieblingssender, das Einstellen der idealen Temperatur für die Klimaanlage.Die Mittelkonsole ist übersichtlich gestaltet, um mehr Platz für die Ablage und das kabellose Aufladen von Smartphones zu bieten. Möglich wurde dies durch die Verlegung der Steuerung des Automatikgetriebes auf das Armaturenbrett. Es befindet sich nun rechts neben dem Lenkrad, direkt neben dem Start-/Stopp-Knopf des Fahrzeugs. Es ist ergonomisch und ermöglicht den einfachen Zugriff auf die Getriebesteuerung und das Abstellen oder Starten des Motors mit einer einzigen intuitiven Geste.Ein neues kompaktes Lenkrad mit berührungsempfindlichen BedienelementenDas kompakte Lenkrad ist seit jeher ein wesentliches Element des PEUGEOT i-Cockpit® und wurde umfassend überarbeitet, um noch mehr Fahrgefühl und Komfort zu bieten. Die Kompaktheit wurde beibehalten, zeigt aber ein moderneres Design: Das neu gestaltete Mittelteil (Lenkradpolster) ist kleiner und von den Lenkradspeichen isoliert, um einen Schwebeeffekt ähnlich dem Panoramabildschirm auf dem Armaturenbrett zu erzielen.Die Bedienelemente des neuen Kompaktlenkrads sind haptisch bedienbar, um eine optimale Benutzerergonomie zu gewährleisten: Sie erkennen automatisch die Finger des Fahrers und des Beifahrers, werden aber nur aktiviert, wenn sie gedrückt werden, um falsche Aktionen zu vermeiden. Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit® verfügt über zwei neue, schlanke und elegante Bedienelemente hinter dem Kompaktlenkrad.Ein hochwertiger, technologischer Innenraum: AmbientebeleuchtungDer schwebende Panoramabildschirm mit 21 Zoll (53,3 cm) ist nicht das einzige Element, das zum Erscheinungsbild des neuen PEUGEOT Panorama i-Cockpit® beiträgt.Die starke Anziehungskraft und der technologische Charakter werden durch die Ambientebeleuchtung verstärkt, die sich über die gesamte Breite des Armaturenbretts und der Türverkleidungen erstreckt.Diese Beleuchtung spiegelt sich in einer eleganten Zierleiste aus Aluminium wider. 