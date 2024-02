Das gibt’s ja gar nicht, Solomon Systech?

Die technische Analyse der Solomon Systech zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,36 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 0,27 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,28 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,57 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Was die Dividende betrifft, so weist Solomon Systech derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Solomon Systech zeigt einen Wert von 14,29, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,81, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Aufgrund fehlender Auffälligkeiten bei der Stimmung der Marktteilnehmer und der Diskussionsstärke erhält Solomon Systech in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Solomon Systech insgesamt eine Bewertung von "Neutral".