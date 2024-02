eGain Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Egain-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 7,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6 USD weicht somit um -14,41 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,47 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -19,68 Prozent und erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Egain-Aktie also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Egain weist einen Wert von 51,6 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 58,98. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die Dividendenrendite für Egain beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Egain untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Egain aufgegriffen. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung. Daher ergibt sich der Befund, dass Egain in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.