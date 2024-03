An alle Maxeon Solar Technologies Pte.-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) von Maxeon Solar liegt bei 43,97, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen für Maxeon Solar abgegeben, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Aktie von Maxeon Solar zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Maxeon Solar daher eine "Gut"-Einstufung bezüglich des Sentiments und Buzz-Faktors.

Analysten haben Maxeon Solar in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 557,05 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und der Anleger-Stimmung eine positive Gesamteinstufung für die Aktie von Maxeon Solar.